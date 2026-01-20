Festival Nacional de Malambo: “Somos como un jugador de fútbol, pero no cobramos nada”

- En cuanto a los estilos, ambos requieren de la misma preparación. Son distintos en la manera de ejecutarlos porque, tal como sus nombres lo indican, cada uno se corresponde con la zona norte y sur del país. La nota característica de cada uno de estos malambos está constituida por la música, por la vestimenta y por la apariencia de las mudanzas. De acuerdo con la música, el norteño posee un ritmo más rápido y un rasguido diferente de guitarra, mientras que el sureño que tiene una música algo más lenta.