Tragedia en España: qué se sabe del choque de trenes "tremendamente extraño" que dejó al menos 39 muertos en Andalucía

España amaneció este lunes sumida en el luto y la incertidumbre tras uno de los peores accidentes ferroviarios de su historia reciente. La colisión entre dos trenes de alta velocidad ocurrida el domingo por la noche en la región de Andalucía dejó un saldo provisorio de 39 muertos, una cifra que las autoridades advirtieron que podría aumentar con el correr de las horas.