Neuquén: un adolescente de 15 años mató a su papá para defender a su mamá de una golpiza

Por su parte, el adolescente fue trasladado inicialmente a la Comisaría 44, donde se cumplimentaron las primeras diligencias judiciales. Luego, fue derivado al Centro de Salud El Progreso, donde recibió atención médica por lesiones, y luego quedó alojado en la Comisaría de la Niñez, conforme a los protocolos vigentes para menores de edad.