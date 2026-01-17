Desesperada búsqueda en Neuquén de la hermana del "Huevo" Acuña: "No la encontramos por ningún lado"

La desaparición de Fabiana Edith Muñoz mantiene en vilo a la localidad neuquina de Zapala y activó un amplio operativo de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad. La mujer, de 42 años, es hermana de Marcos “Huevo” Acuña, futbolista campeón del mundo, y su paradero se desconoce desde el viernes.
La situación generó una inmediata movilización en la comunidad, en la ciudad donde nació el actual jugador de River Plate y donde todavía reside gran parte de su familia. Desde entonces, la Policía de Neuquén y los allegados de la mujer multiplican los esfuerzos para encontrarla, mientras crece la preocupación por su estado de salud.
Desde el primer momento, la familia asumió un rol activo en la búsqueda. La madre de Fabiana, Sara, confirmó que su hija padece esquizofrenia, lo que agrava la urgencia del operativo. “Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer (viernes) se perdió y no la encontramos por ningún lado”, expresó la mujer en declaraciones al medio LM Cipolletti.
El testimonio refleja la angustia que atraviesa el entorno familiar, que enfrenta no solo la incertidumbre por la desaparición, sino también la necesidad de dar con una persona que requiere cuidados especiales.
Ante esta situación, la Policía de Neuquén difundió un pedido oficial de paradero con información detallada. Según los datos aportados, Fabiana Edith Muñoz fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la calle Antártida Argentina, casa 26, en la ciudad de Zapala.
Las autoridades describieron que la mujer es de tez trigueña, tiene cabellos castaños, ojos oscuros y contextura delgada. Al momento de su desaparición vestía un gorro negro, una campera tipo rompeviento de color verde, un jean azul y zapatillas rosas. Estos datos resultan clave para facilitar su identificación y permitir que cualquier vecino pueda aportar información relevante.
En paralelo al operativo policial, la familia pidió la colaboración de la comunidad. Solicitan que, ante cualquier dato o indicio que permita dar con el paradero de Fabiana, se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o llamen al número de emergencias 101.
La búsqueda continúa activa y el caso mantiene en alerta a Zapala, mientras crece la expectativa por encontrar a la mujer sana y salva.