Secciones
Seguridad

Desesperada búsqueda en Neuquén de la hermana del "Huevo" Acuña: "No la encontramos por ningún lado"

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, permanece desaparecida desde el viernes en la localidad de Zapala. Su familia confirmó que padece esquizofrenia y pidió colaboración urgente a la comunidad.

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, permanece desaparecida desde el viernes en la localidad de Zapala. Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, permanece desaparecida desde el viernes en la localidad de Zapala.
Hace 1 Hs

La desaparición de Fabiana Edith Muñoz mantiene en vilo a la localidad neuquina de Zapala y activó un amplio operativo de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad. La mujer, de 42 años, es hermana de Marcos “Huevo” Acuña, futbolista campeón del mundo, y su paradero se desconoce desde el viernes.

La situación generó una inmediata movilización en la comunidad, en la ciudad donde nació el actual jugador de River Plate y donde todavía reside gran parte de su familia. Desde entonces, la Policía de Neuquén y los allegados de la mujer multiplican los esfuerzos para encontrarla, mientras crece la preocupación por su estado de salud.

Desde el primer momento, la familia asumió un rol activo en la búsqueda. La madre de Fabiana, Sara, confirmó que su hija padece esquizofrenia, lo que agrava la urgencia del operativo. “Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer (viernes) se perdió y no la encontramos por ningún lado”, expresó la mujer en declaraciones al medio LM Cipolletti.

El testimonio refleja la angustia que atraviesa el entorno familiar, que enfrenta no solo la incertidumbre por la desaparición, sino también la necesidad de dar con una persona que requiere cuidados especiales.

Ante esta situación, la Policía de Neuquén difundió un pedido oficial de paradero con información detallada. Según los datos aportados, Fabiana Edith Muñoz fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la calle Antártida Argentina, casa 26, en la ciudad de Zapala.

Las autoridades describieron que la mujer es de tez trigueña, tiene cabellos castaños, ojos oscuros y contextura delgada. Al momento de su desaparición vestía un gorro negro, una campera tipo rompeviento de color verde, un jean azul y zapatillas rosas. Estos datos resultan clave para facilitar su identificación y permitir que cualquier vecino pueda aportar información relevante.

En paralelo al operativo policial, la familia pidió la colaboración de la comunidad. Solicitan que, ante cualquier dato o indicio que permita dar con el paradero de Fabiana, se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o llamen al número de emergencias 101.

La búsqueda continúa activa y el caso mantiene en alerta a Zapala, mientras crece la expectativa por encontrar a la mujer sana y salva.

Temas Neuquén
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Morir por nada
2

Morir por nada

Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá
3

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas
4

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”
5

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas
6

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Más Noticias
Vargas Aignasse: Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad

Vargas Aignasse: "Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad"

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

Morir por nada

Morir por nada

Comentarios