Tras los cruces políticos: "Vamos a reclamar lo que es de los tucumanos"

“Vamos a reclamar lo que es de los tucumanos”, afirmó el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. El monterizo, que quedó a cargo de Economía de manera interina, se reunió con el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), Miguel Acevedo, y transmitió las expectativas de que la Casa Rosada brinde una respuesta “en lo inmediato” sobre los pedidos de la Provincia. “Gracias al diálogo y a la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, tenemos una buena recepción (en la Nación)”, aclaró Amado, en diálogo con la prensa.