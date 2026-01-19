Tras los cruces políticos: "Vamos a reclamar lo que es de los tucumanos"

La Casa de Gobierno apunta a fortalecer las arcas provinciales en un momento de caída de los fondos coparticipables. Por ello, el ministro de Economía, Daniel Abad, viajó a Buenos Aires con el objetivo de retomar las negociaciones con la gestión del presidente, Javier Milei, e insistir con los planteos por sumas millonarias que adeudada la Nación.
“Vamos a reclamar lo que es de los tucumanos”, afirmó el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. El monterizo, que quedó a cargo de Economía de manera interina, se reunió con el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), Miguel Acevedo, y transmitió las expectativas de que la Casa Rosada brinde una respuesta “en lo inmediato” sobre los pedidos de la Provincia. “Gracias al diálogo y a la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, tenemos una buena recepción (en la Nación)”, aclaró Amado, en diálogo con la prensa.
En diciembre, el propio titular del Poder Ejecutivo -con licencia hasta el jueves 22, inclusive- había encabezado las tratativas para exigir el reintegro de fondos a la Provincia, en el marco del “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas” que lanzó la Nación.
En lo inmediato, el Gobierno provincial apunta a recuperar parte de sus acreencias (en esta instancia, unos de $95.000 millones), originadas por ejemplo por la atención de afiliados al PAMI en centros asistenciales públicos dependientes de la Provincia.
La misión de Abad a Buenos Aires coincide con una serie de cruces entre funcionarios de la Casa de Gobierno y dirigentes locales de La Libertad Avanza.
Las políticas en materia de seguridad y de alimentos, y la recesión económica causada por las medidas libertarias, fueron algunos de los ejes sobre los cuales giraron los enfrentamientos discursivos.
Sin embargo, fuentes de la Casa de Gobierno coincidieron en señalar a LA GACETA que la confrontación mediática entre el jaldismo y LLA no tendrá impacto en la relación institucional entre la Provincia y la Nación.
De hecho, Amado confió en que las gestiones de Abad en Buenos Aires darán frutos, y advirtió que esos recursos permitirían que desde el Poder Ejecutivo “podamos seguir con los pagos en tiempo y forma, como lo venimos haciendo”, atendiendo compromisos en materia salarial, de servicios y de obras públicas.
En simultáneo, el ministro de Gobierno cargó contra el titular de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán, quien había dicho que “el deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”. “Debería estar trabajando en su nuevo puesto, en el directorio de YPF, que nada mal le vino. Y si tiene alguna influencia en la Nación, que nos ayude para que se devuelvan los fondos de los tucumanos, porque eso es lo que estamos reclamando”, marcó Amado.
En seis claves: los contrapuntos entre jaldistas y libertarios
1) La inseguridad reabrió las diferencias entre el PJ y LLA, con las críticas del diputado César Pelli. “Los vecinos viven con miedo”, dijo el libertario.
2) El legislador Gerónimo Vargas Aignasse retrucó a Pelli, y sostuvo que en Tucumán bajaron los homicidios “sin ayuda del Gobierno Nacional”.
3) Luego tuvo lugar el cruce por la política alimentaria de la Provincia: el diputado Gerardo Huesen (LLA) criticó el desembolso de $130.000 millones.
4) “Festejan la pobreza”, dijo Huesen. El ministro Masso lo tildó de hipócrita y marcó el “abandono” de Nación en políticas públicas.
5) En una entrevista con LA GACETA, Abad alertó sobre el impacto de la caída de los ingresos producto de la crisis económica.
6) Catalán retrucó que “el deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”. Y hubo más cruces entre el libertario y el ministro. "Le sugiero haga política para beneficios concretos de los tucumanos", retrucó Abad.
“Defender lo que corresponde”. El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, regresó tras su licencia y se reunió con el vicegobernador en ejercicio del PE, Miguel Acevedo. Además de analizar el estado de situación generado por las tormentas, el referente peronista de Aguilares se refirió al escenario económico. “Queremos que le vaya bien a la Argentina; y sabemos que si a la Argentina le va bien, a Tucumán también le va a ir bien. Pero hoy tenemos inconvenientes, como todas las provincias argentinas. Vamos a defender los recursos y lo que le corresponde a la provincia”, aseveró el titular subrogante de la Cámara provincial.