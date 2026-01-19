El truco para pagar hasta un 50% menos en tus viajes de Uber

La variación en el presupuesto final también responde a las decisiones del usuario, como la elección del tipo de vehículo o la anticipación en la reserva del viaje. Factores externos como el clima adverso, eventos masivos o el tráfico en horas pico activan las tarifas dinámicas, incrementando el valor de manera automática. De esta forma, la flexibilidad del pasajero al elegir el momento o la modalidad de su traslado se convierte en la herramienta principal para evitar los costos más elevados del mercado.