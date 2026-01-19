Secciones
SociedadActualidad

El truco para pagar hasta un 50% menos en tus viajes de Uber

La flexibilidad del pasajero al elegir el momento o la modalidad de su traslado se convierte en la herramienta principal para evitar los costos más elevados del mercado.

El truco para pagar hasta un 50% menos en tus viajes de Uber Uber
Hace 44 Min

El costo de los traslados privados en la ciudad presenta marcadas diferencias según el servicio elegido, ya que mientras los taxis sostienen tarifas fijas, las aplicaciones de movilidad emplean algoritmos de precios variables. Por un mismo recorrido, un usuario puede encontrar valores que oscilan entre los $1.000 y $2.000, lo que representa un ahorro potencial de hasta la mitad del importe total. Esta fluctuación depende directamente del equilibrio entre la oferta de conductores y la demanda de pasajeros en un área y horario específicos.

"Pensé que nos moríamos": un youtuber argentino sobrevivió al tren que descarriló en España y relató el horror desde adentro

Pensé que nos moríamos: un youtuber argentino sobrevivió al tren que descarriló en España y relató el horror desde adentro

La variación en el presupuesto final también responde a las decisiones del usuario, como la elección del tipo de vehículo o la anticipación en la reserva del viaje. Factores externos como el clima adverso, eventos masivos o el tráfico en horas pico activan las tarifas dinámicas, incrementando el valor de manera automática. De esta forma, la flexibilidad del pasajero al elegir el momento o la modalidad de su traslado se convierte en la herramienta principal para evitar los costos más elevados del mercado.

Tres estrategias para conseguir viajes en Uber más baratos 

Existen algunas estrategias clave de ahorro, que podés aplicar cotidianamente para evitar recargos y asegurarte de gastar lo mínimo indispensable. Estas son algunas de ellas:

1. Programar el viaje y reducir la urgencia

Entre las comunidades de usuarios de internet se ha difundido un truco simple: programar el viaje con al menos media hora de antelación. Al hacer esto, el sistema interpreta una menor urgencia o inmediatez en el uso del servicio, lo cual reduce automáticamente la tarifa dinámica aplicada.

El proceso es sencillo: debes abrir la aplicación, seleccionar el ícono del reloj, elegir la hora y fecha deseadas, ingresar los puntos de partida y destino, y finalmente confirmar tu reserva.

2. Evitar los horarios pico

Las tarifas de Uber son intrínsecamente dinámicas y varían en función de la oferta y la demanda en cada zona. Cuando la cantidad de solicitudes es excesiva respecto a los autos disponibles, el sistema aplica importantes adicionales para tentar a los choferes a trabajar en esa área,. Es en estos momentos cuando el servicio resulta más caro.

La aplicación suele advertir si se están aplicando "Tarifas elevadas por el aumento de la demanda". En las grandes ciudades, los horarios más críticos, que conviene evitar en lo posible, son los ligados al traslado laboral. "Los horarios de ir y volver del trabajo son los que más demanda tienen: de lunes a viernes de 7 a 8 y de 17 a 19", detallaron en Uber ante la consulta del medio Clarín. 

3. Compartir el recorrido y ahorrar hasta un 30%

Para aquellos que viajan sin acompañantes, la modalidad UberX Juntos es una excelente aliada. Esta opción  permite al pasajero pagar hasta un 30% menos por su trayecto si acepta compartir el automóvil con otro usuario que se dirija a una dirección similar.

El sistema de Uber recalcula las rutas con el menor desvío posible para ambos. Es fundamental recordar que solo puede ser elegida por personas que viajan sin acompañantes, garantizando que no haya más de dos usuarios más el chofer a bordo. Esta modalidad de ahorro está disponible de lunes a viernes, de 7 a 23, y durante los fines de semana, de 8 a 23.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vinagre, bicarbonato y agua oxigenada: cómo usar la mezcla casera que limpia, blanquea y desinfecta el hogar

Vinagre, bicarbonato y agua oxigenada: cómo usar la mezcla casera que limpia, blanquea y desinfecta el hogar

Perfecto para las picadas saludables: cómo hacer un hummus untable suave y cremoso

Perfecto para las picadas saludables: cómo hacer un hummus untable suave y cremoso

¿Tus auriculares Bluetooth se siguen desconectando?: estas pueden ser las razones y cómo solucionarlo

¿Tus auriculares Bluetooth se siguen desconectando?: estas pueden ser las razones y cómo solucionarlo

No más productos industrializados: cómo hacer tus propias fajitas caseras

No más productos industrializados: cómo hacer tus propias fajitas caseras

Cómo evitar llamadas de números desconocidos en WhatsApp: el truco para blindar tu cuenta sin bloquear contactos

Cómo evitar llamadas de números desconocidos en WhatsApp: el truco para blindar tu cuenta sin bloquear contactos

Lo más popular
Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico
1

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”
2

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias
3

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca
4

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana
5

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja
6

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Más Noticias
¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Así fue el operativo de máxima seguridad para trasladar a Felipe Sosa, el principal sospechoso del crimen de Érika Álvarez

Así fue el operativo de máxima seguridad para trasladar a Felipe Sosa, el principal sospechoso del crimen de Érika Álvarez

Marcelo Polino le preguntó a Mirtha Legrand en su mesa sobre el romance entre Juana Viale y Macri

Marcelo Polino le preguntó a Mirtha Legrand en su mesa sobre el romance entre Juana Viale y Macri

Alerta naranja por fuertes tormentas: ¿qué provincias están afectadas?

Alerta naranja por fuertes tormentas: ¿qué provincias están afectadas?

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Comentarios