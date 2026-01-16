Cuando el fútbol no alcanza: tiene 26 años, juega en la Liga Tucumana y trabaja como Uber y vendedor de ropa

“Empecé a jugar a la pelota a los cinco años, acá en San Antonio”, contó Toro en diálogo con LA GACETA. El vínculo con el fútbol apareció temprano y nunca se rompió, aunque el camino no fue sencillo ni lineal. “Después pasé por Argentinos del Norte, me fui al Cef-18, más tarde a Atlético en donde tuve la Cuarta división, y de ahí pasé a San Jorge”, enumeró el defensor, como quien repasa estaciones que dejaron marca. Justamente su paso por el “Decano” fue uno de los momentos más complejos. “En Cuarta se juntaban las dos categorías y cuando se hizo el recorte me tocó quedar libre”, explicó dejando en claro que lejos de quedarse con la frustración, eligió seguir. “Por suerte pude continuar jugando, no me quedé parado”.