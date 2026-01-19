"Pensé que nos moríamos": un youtuber argentino sobrevivió al tren que descarriló en España y relató el horror desde adentro

El youtuber contó cómo vivió el trágico suceso

En otra historia de la red social, Merakio agregó cómo fue vivir la tragedia desde dentro. “Estamos en buses puestos por Iryo llegando a Madrid, esto es muy surrealista, veo las imágenes de las noticias y no lo puedo creer”, comentó en el mensaje fugaz. Con un tono más desolador, agregó: “Por un momento pensé que nos moríamos, todavía no caigo, no puedo procesar lo que pasó”, relató el influencer. “Agradezco la solidaridad de toda la gente de Adamuz que nos trajeron comida caliente, mantas, ayuda médica y psicológica”, concluyó.