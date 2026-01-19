"Pensé que nos moríamos": un youtuber argentino sobrevivió al tren que descarriló en España y relató el horror desde adentro
Merakio, un youtuber oriundo de Rosario, publicó fotos y videos y contó cómo vivió las angustiantes horas en el tren de Iryo que descarriló en la provincia de Córdoba, España.
Son horas angustiantes en el sur de España. Las búsquedas continúan, mientras que el número de muertos se eleva a 39 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el sur del país. Entre los pasajeros sobrevivientes se encuentra Merakio, un creador de contenido radicado en Madrid que publicó videos y relató cómo fue la tragedia que obligó a una evacuación masiva.
A través de sus redes sociales, Merakio, un influencer oriundo de Rosario y conocido por su contenido de humor, viajes y entretenimiento en plataformas digitales y que hace cuatro años reside en España, publicó registros y contó cómo fue el dramático momento en que dos trenes chocaron en Adamuz, provincia de Córdoba en España. El comediante expuso diferentes momentos de lo que vivió arriba de la formación que descarriló.
Tanto en historias de Instagram como en las publicaciones de la red social, el argentino contó cómo fue el momento en que el tren de la empresa operadora Iryo que venía de Málaga hacia Madrid chocó con la formación estatal Renfe Alvia, que hacía el trayecto Madrid-Huelva.
El youtuber contó cómo fue el momento del choque
En un primer momento y en pocas palabras, el youtuber trajo calma a sus seguidores y resumió lo que había sucedido. “Estamos bien. Nos pasó un tren por al lado y se movió todo. Se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos”, contó el creador de contenido en un comunicado casi telegráfico el domingo por la noche en Instagram. “Nos están evacuando al pueblo de al lado”, finalizó.
A esa historia de Instagram se le sumaron las publicaciones de videos donde pueden verse vagones derribados, justo detrás de la unidad donde se encontraba el influencer. “Volviendo de Málaga para Madrid, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos. Con Vicky estamos bien, no nos pasó nada”, contó el influencer que viajaba con su novia.
El youtuber contó cómo vivió el trágico suceso
En otra historia de la red social, Merakio agregó cómo fue vivir la tragedia desde dentro. “Estamos en buses puestos por Iryo llegando a Madrid, esto es muy surrealista, veo las imágenes de las noticias y no lo puedo creer”, comentó en el mensaje fugaz. Con un tono más desolador, agregó: “Por un momento pensé que nos moríamos, todavía no caigo, no puedo procesar lo que pasó”, relató el influencer. “Agradezco la solidaridad de toda la gente de Adamuz que nos trajeron comida caliente, mantas, ayuda médica y psicológica”, concluyó.
Los videos de la evacuación masiva
Merakio además compartió un video en el que mostró el inicio de la evacuación masiva que hubo a partir del impacto de los trenes de la compañía Iryo. En el clip se ve parte del vagón con los pasajeros alarmados mientras escuchan a un representante de la empresa ferroviaria que los guía para indicarles qué tienen que hacer.
“Señores, el tren ha descarrilado parcialmente como ya se habrán dado cuenta. Estamos en una situación de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos la colaboración de todos. Los que tengan asiento, por favor, permanecer sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzar a los primeros coches del tren, que aún hay asientos vacíos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona, estar pendiente de las demás personas del coche", comentó el guía.
El especialista le pidió a la gente que, cuando fuera seguro, iba a dejar salir a todos, pero hasta que eso no ocurriera lo mejor era que los pasajeros siguieran en el tren.
“Cuando consideremos que vamos a salir, salimos. Pero estar todos preparados. Y por favor, confiar en nosotros. Que tenemos muchos años de preparación en esto. Pero, si nos ponemos rebeldes, no hay preparación que valga”, exigió.
El accidente dejó al menos 39 muertos y más de 100 heridos, según informaron fuentes oficiales. Las autoridades desplegaron un amplio operativo de emergencia y confirmaron que la circulación ferroviaria entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva permanecerá suspendida al menos durante todo el lunes.