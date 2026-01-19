¿Quién controla los cielos hoy?: el país de Sudamérica con el mayor poder aéreo, según ranking internacional

¿Quién controla los cielos hoy? Esa es la pregunta que motiva el ranking internacional de Global Firepower, una clasificación de fuerza militar reconocida y basada en datos que evalúa el panorama bélico mundial y advierte cuáles son las potencias alrededor del globo. En su último listado, un país sudamericano figuró entre las fuerzas aéreas más sólidas de la región.
Brasil se consolidó como la potencia aérea más fuerte de la zona sudamericana en el informe de Global Firepower. El listado tomó en cuenta tanto la cantidad como la calidad de las aeronaves, comprendiendo también el avance de la nación sobre la tecnología y la capacidad operativa de defensa del territorio.
El país que domina el cielo del mundo
Para elaborar el listado de la capacidad de la fuerza aérea de los distintos países, Global Firepower analizó a 145 naciones y colocó a Estados Unidos, Rusia y China como los estados que dominan el cielo y el ámbito bélico para comienzos del 2026. De acuerdo con el ranking, EE.UU. es el líder militar con el mayor presupuesto de seguridad, superando al de varias de las principales naciones juntas con 11 portaaviones de propulsión nuclear, extensas bases en el extranjero y la fuerza aérea más avanzada del mundo.
A nivel regional, Brasil es el líder con una fuerza aérea robusta y un actor relevante en el panorama militar internacional. Con un total de 513 aeronaves activas, el estado también ocupa el puesto 22 en el ranking global, superando a Canadá, Polonia y España.
Brasil controla los cielos de Sudamérica
La Força Aérea Brasileira (FAB) es la clave de la supremacía militar de Brasil. Su flota incluye cazas avanzados como los SAAB Gripen F-39E/F, aviones de transporte y helicópteros multifuncionales. Estas capacidades permiten a la nación responder tanto a amenazas externas como a misiones humanitarias.
Características destacadas de la FAB:
- Cantidad de aeronaves: 513 unidades entre aviones de combate, helicópteros y transporte.
- Modernización en curso: incorporación de los cazas Gripen F-39E/F para reforzar su flota.
- Planes de expansión: incremento en el número de unidades de combate y renovación de equipos antiguos.
- Diversidad de misiones: desde defensa aérea hasta apoyo en emergencias naturales.
En el contexto regional, Brasil supera ampliamente a otros países en términos de flota y capacidad operacional de aviones. Sin embargo, otras naciones también figuran en el ranking:
- Colombia (puesto 27): con 436 aeronaves, se destaca en operaciones antinarcóticos y de seguridad interna.
- México (puesto 28): con 433 unidades, su fuerza aérea está orientada principalmente a misiones de seguridad fronteriza.
- Chile (puesto 35): posee 277 aeronaves, con un enfoque en operaciones tácticas y de defensa aérea.
El caso de Argentina
Por su parte, Argentina ocupa el puesto 41, con 239 aeronaves. En contraste, países como Nicaragua se encuentran al final del ranking regional, con apenas 17 aeronaves operativas.