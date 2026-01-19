¿Quién controla los cielos hoy?: el país de Sudamérica con el mayor poder aéreo, según ranking internacional

El país que domina el cielo del mundo

Para elaborar el listado de la capacidad de la fuerza aérea de los distintos países, Global Firepower analizó a 145 naciones y colocó a Estados Unidos, Rusia y China como los estados que dominan el cielo y el ámbito bélico para comienzos del 2026. De acuerdo con el ranking, EE.UU. es el líder militar con el mayor presupuesto de seguridad, superando al de varias de las principales naciones juntas con 11 portaaviones de propulsión nuclear, extensas bases en el extranjero y la fuerza aérea más avanzada del mundo.