Secciones
SociedadEstilo de vida

Combinar vinagre y limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve esta mezcla casera

Una preparación simple, económica y cada vez más popular se consolida como aliada para la limpieza diaria del hogar, sin recurrir a productos químicos agresivos

Combinar vinagre y limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve esta mezcla casera
Hace 16 Min

En la búsqueda de alternativas más naturales y accesibles para mantener la casa limpia, una mezcla casera ganó protagonismo en los últimos tiempos: vinagre blanco y limón. Gracias a la acidez de ambos ingredientes, esta combinación se destaca por su eficacia para limpiar, desodorizar y desengrasar distintas superficies del hogar de manera sencilla y económica.

Cada vez más personas incorporan este preparado a su rutina diaria de limpieza y lo utilizan tanto en la cocina como en el baño, e incluso para eliminar olores persistentes en la heladera o en los trapos de uso cotidiano. Por eso, crecen las consultas sobre para qué sirve, cómo se prepara correctamente y qué cuidados hay que tener al aplicarlo.

Por qué funciona la mezcla de vinagre y limón

El vinagre contiene ácido acético, reconocido por su acción antibacteriana y desinfectante. El limón, en tanto, aporta ácido cítrico, ideal para disolver grasa ligera y eliminar restos de cal. Al combinarse, forman una solución eficaz para limpiar encimeras, fregaderos, grifos y azulejos, dejando además un aroma fresco y cítrico.

Como referencia habitual, muchas personas preparan esta mezcla en un frasco de vidrio con agua, rodajas de limón y un chorro de vinagre blanco. Luego se cuela y se pasa a un atomizador, lo que facilita su aplicación diaria en distintos espacios del hogar, especialmente en la cocina y el baño.

Aplicada con un paño o mediante pulverización, ayuda a eliminar manchas de agua en superficies de acero inoxidable, restos de jabón en sanitarios y olores acumulados en tablas de cortar o recipientes de plástico. Es fundamental que siempre se utilice diluida en agua para no dañar superficies delicadas o sensibles.

Otros usos prácticos en la casa

Además de la limpieza de superficies, esta mezcla también se emplea para neutralizar malos olores. Colocar algunas cucharadas en un recipiente abierto puede mejorar el aroma de ambientes cerrados, la heladera o el tacho de basura, especialmente si se acompaña con trozos de limón fresco.

También resulta útil para aflojar grasa ligera en hornallas, puertas del horno y campanas extractoras, siempre que se deje actuar durante unos minutos antes de frotar con una esponja suave. En el caso de cristales y vidrios, bien diluida y secada con un paño de microfibra, deja un acabado brillante y sin marcas.

Cómo preparar y aplicar la mezcla paso a paso

Para aprovechar al máximo este truco casero, se recomienda respetar una proporción simple y fácil de recordar, que puede adaptarse según el tamaño del recipiente o la intensidad de limpieza que se necesite.

Paso 1: colocar dos cucharadas de vinagre blanco en un vaso o frasco con aproximadamente 200 mililitros de agua tibia.

Paso 2: añadir tres pedazos de limón fresco, ya sean rodajas o trozos con cáscara, y presionarlos ligeramente para que liberen su jugo y aceites naturales.

Paso 3: dejar reposar la mezcla entre 10 y 15 minutos para que los ingredientes se integren correctamente.

Paso 4: aplicar la preparación con un paño limpio o transferirla a un pulverizador para usarla sobre encimeras, grifos, azulejos o cristales. Luego, secar con otro paño.

Paso 5: probar siempre primero en una zona pequeña y evitar su uso sobre mármol, superficies muy porosas o en combinación con productos como la lejía, para garantizar una limpieza segura y sin riesgos innecesarios.

Así, la mezcla de vinagre y limón se posiciona como una opción práctica, accesible y eficaz para el mantenimiento diario del hogar, ideal para quienes buscan resultados sin recurrir a químicos agresivos.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
1

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?
2

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Las cinco claves de la semana: entre críticas, una vuelta anticipada y “una decisión institucional”
3

Las cinco claves de la semana: entre críticas, una vuelta anticipada y “una decisión institucional”

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
4

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

El estilo del gobernador Jaldo: la Caja, la Biblia y el 2027
5

El estilo del gobernador Jaldo: la Caja, la Biblia y el 2027

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva para valientes en lo profundo de La Cocha
6

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva "para valientes" en lo profundo de La Cocha

Más Noticias
Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Somos de los últimos que quedamos con esta sabiduría: los secretos de la carpintería que ya llevan cinco generaciones

"Somos de los últimos que quedamos con esta sabiduría": los secretos de la carpintería que ya llevan cinco generaciones

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva para valientes en lo profundo de La Cocha

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva "para valientes" en lo profundo de La Cocha

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

Sexualmente hablando: las sustitutas de Masters y Johnson

Sexualmente hablando: las sustitutas de Masters y Johnson

Comentarios