Escándalo en la AFA: el Gobierno será querellante en una causa que tiene contra las cuerdas a Tapia, Toviggino y compañía

De esta manera, la investigación se convierte en uno de los frentes más sensibles para la conducción de la AFA que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia. Además de esta causa, el organismo recaudador también denunció una presunta maniobra de lavado de dinero vinculada a Sur Finanzas, una empresa relacionada con el entorno del dirigente. En paralelo, la Inspección General de Justicia mantiene observaciones sobre los balances de la entidad por presuntas irregularidades contables.