Secciones
SociedadActualidad

Cortes después del temporal: Vialidad Nacional advirtió por cortes en cuatro rutas de Salta

Al menos cuatro rutas nacionales presentan cortes parciales o tránsito asistido debido al temporal; equipos de emergencia ya operan para normalizar la conectividad en la región.

Cortes después del temporal: Vialidad Nacional advirtió por cortes en cuatro rutas de Salta Foto: Versión Rosario
Hace 2 Hs

Esta mañana a primera hora, la Dirección Provincial de Vialidad informó una serie de cortes de rutas dependientes de Tucumán. A las advertencias por cortes de caminos en el NOA, se sumó también Vialidad Nacional, que informó nuevos cortes en los caminos dependientes del Gobierno nacional en la provincia de Salta. Hasta las 10 de la mañana, se informaron al menos cuatro obstaculizaciones y se recomendó a los automovilistas circular con precaución.

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Una serie de conexiones quedaron inhabilitadas esta mañana a causa de las tormentas del domingo y de esta mañana. Trabajadores de la dependencia nacional se apersonaron en los sitios afectados y comunicaron el estado de las rutas. Los sitios afectados comprendieron caminos frecuentmente circulados por tucumanos.

Rutas nacionales del NOA cortadas por las tormentas

En las inmediaciones del dique Cabra Corral, la Ruta Nacional N° 68 debió ser evaluada por personal de la dirección. Los tramos entre Ampascachi y La Viña y La Merced y El Carril sufrieron anegamientos temporales. Aunque la calzada se encuentra despejada y habilitada, debido a las condiciones registradas tras las lluvias, se recomendó circular con precaución.

La Ruta Nacional N° 51 permanece cortada al tránsito entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres a causa de material depositado sobre la calzada en distintos puntos de los 134 kilómetros. Las principales zonas afectadas son las de El Mollar, Don Julio y La Berta. Vialidad Nacional se encuentra trabajando con equipos y maquinaria para despejar el camino.

Las lluvias intensas en la zona de Molinos, también en Salta, anegaron la Ruta Nacional N° 40. La dependencia federal supervisó el camino y recomendó circular con extrema precaución. El tramo más afectado por el temporal es el que se encuentra entre Molinos y Seclantás.

Por último, al noreste de la provincia, al sur de Tartagal, también se registró una alteración para el tránsito. Vialidad informó que la Ruta Nacional N° 34 se encuentra cargada con agua sobre la calzada en el kilómetro 1.364. El camino está habilitado en el sector entre Los Cocos y Campichuelo, por lo que los conductores deben tener precaución para circular.

Temas Dirección Nacional de Vialidad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico
1

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”
2

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca
3

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana
4

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja
5

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Recuerdos fotográficos: ¿Calores eran los de antes? Así estaba el piletón en 1934
6

Recuerdos fotográficos: ¿Calores eran los de antes? Así estaba el piletón en 1934

Más Noticias
Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Comentarios