Cortes después del temporal: Vialidad Nacional advirtió por cortes en cuatro rutas de Salta

Esta mañana a primera hora, la Dirección Provincial de Vialidad informó una serie de cortes de rutas dependientes de Tucumán. A las advertencias por cortes de caminos en el NOA, se sumó también Vialidad Nacional, que informó nuevos cortes en los caminos dependientes del Gobierno nacional en la provincia de Salta. Hasta las 10 de la mañana, se informaron al menos cuatro obstaculizaciones y se recomendó a los automovilistas circular con precaución.