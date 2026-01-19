Cortes después del temporal: Vialidad Nacional advirtió por cortes en cuatro rutas de Salta

Esta mañana a primera hora, la Dirección Provincial de Vialidad informó una serie de cortes de rutas dependientes de Tucumán. A las advertencias por cortes de caminos en el NOA, se sumó también Vialidad Nacional, que informó nuevos cortes en los caminos dependientes del Gobierno nacional en la provincia de Salta. Hasta las 10 de la mañana, se informaron al menos cuatro obstaculizaciones y se recomendó a los automovilistas circular con precaución.
Una serie de conexiones quedaron inhabilitadas esta mañana a causa de las tormentas del domingo y de esta mañana. Trabajadores de la dependencia nacional se apersonaron en los sitios afectados y comunicaron el estado de las rutas. Los sitios afectados comprendieron caminos frecuentmente circulados por tucumanos.
Rutas nacionales del NOA cortadas por las tormentas
En las inmediaciones del dique Cabra Corral, la Ruta Nacional N° 68 debió ser evaluada por personal de la dirección. Los tramos entre Ampascachi y La Viña y La Merced y El Carril sufrieron anegamientos temporales. Aunque la calzada se encuentra despejada y habilitada, debido a las condiciones registradas tras las lluvias, se recomendó circular con precaución.
La Ruta Nacional N° 51 permanece cortada al tránsito entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres a causa de material depositado sobre la calzada en distintos puntos de los 134 kilómetros. Las principales zonas afectadas son las de El Mollar, Don Julio y La Berta. Vialidad Nacional se encuentra trabajando con equipos y maquinaria para despejar el camino.
Las lluvias intensas en la zona de Molinos, también en Salta, anegaron la Ruta Nacional N° 40. La dependencia federal supervisó el camino y recomendó circular con extrema precaución. El tramo más afectado por el temporal es el que se encuentra entre Molinos y Seclantás.
Por último, al noreste de la provincia, al sur de Tartagal, también se registró una alteración para el tránsito. Vialidad informó que la Ruta Nacional N° 34 se encuentra cargada con agua sobre la calzada en el kilómetro 1.364. El camino está habilitado en el sector entre Los Cocos y Campichuelo, por lo que los conductores deben tener precaución para circular.