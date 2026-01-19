Cada cuánto tiempo cambiar cepillo de dientes: la recomendación de los especialistas

Los usamos a diario, están siempre cerca de otros cepillos dentales, a veces no los resguardamos del polvo del ambiente y todos los días interactúan con la humedad. Estas son las condiciones que hacen indispensable hacer cambios periódicos del cepillo de dientes. Este objeto de higiene personal es sumamente importante para cuidar la salud bucal, pero siempre surge una duda acerca de qué tan pronto hay que buscar uno nuevo.