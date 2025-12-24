Salud bucal: Chahla encabezó un programa de atención para municipales

En vísperas de Navidad, la intendenta, Rossana Chahla, compartió con trabajadores de la Municipalidad y profesionales de la Asistencia Pública el cierre de la primera etapa del programa “Salud del Empleado Municipal”. Se trata de una iniciativa destinada a restituir la salud bucal de los obreros y brindarles acceso a la atención odontológica, mediante el tratamiento oportuno y la rehabilitación bucal, con énfasis en la educación sanitaria y la conservación de las piezas dentarias.
De los 41 empleados inscriptos voluntariamente en la convocatoria, 35 iniciaron tratamiento y 29 ya lo completaron: el 100% de los pacientes que concluyeron el proceso fue dado de alta con boca sana. Asimismo, se resolvió el 98,5% de las piezas cariadas mediante tratamientos restauradores, evitando extracciones innecesarias y garantizando prestaciones de calidad. Además, 21 pacientes fueron rehabilitados con prótesis dentales, con la instalación de un total de 41 prótesis, restituyendo funciones esenciales como la masticación, el habla y la estética, y mejorando significativamente su calidad de vida y bienestar laboral.
Navidad distinta
“Hemos comenzado por nuestros operarios, por los que están en la calle bajo la lluvia, bajo el sol y por quienes transforman día a día nuestra ciudad. Para ellos será una Navidad distinta”, indicó, tras el acto que tuvo lugar en la Asistencia Pública, ubicada en Chacabuco 239.
“Estamos muy contentos de que esta primera tanda de empleados municipales estén todos con sus dentaduras completas. Además de sanear la boca les damos capacitación y herramientas para el cuidado. Es decir, este es un programa integral de salud bucal”, enfatizó la jefa municipal.
Durante la jornada, la jefa municipal estuvo acompañada la subsecretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Trejo; la directora de la Asistencia Pública, Karina Faccioli; el director de Salud, Alejandro Bonari; el subdirector de la Asistencia Pública, Miguel A. Tejerina; y Roque Avellaneda, coordinador del Servicio de Odontología.