Salud bucal: Chahla encabezó un programa de atención para municipales

De los 41 empleados inscriptos voluntariamente en la convocatoria, 35 iniciaron tratamiento y 29 ya lo completaron: el 100% de los pacientes que concluyeron el proceso fue dado de alta con boca sana. Asimismo, se resolvió el 98,5% de las piezas cariadas mediante tratamientos restauradores, evitando extracciones innecesarias y garantizando prestaciones de calidad. Además, 21 pacientes fueron rehabilitados con prótesis dentales, con la instalación de un total de 41 prótesis, restituyendo funciones esenciales como la masticación, el habla y la estética, y mejorando significativamente su calidad de vida y bienestar laboral.