Secciones
LA GACETA
Política

Salud bucal: Chahla encabezó un programa de atención para municipales
Salud bucal: Chahla encabezó un programa de atención para municipales
Hace 3 Hs

En vísperas de Navidad, la intendenta, Rossana Chahla, compartió con trabajadores de la Municipalidad y profesionales de la Asistencia Pública el cierre de la primera etapa del programa “Salud del Empleado Municipal”. Se trata de una iniciativa destinada a restituir la salud bucal de los obreros y brindarles acceso a la atención odontológica, mediante el tratamiento oportuno y la rehabilitación bucal, con énfasis en la educación sanitaria y la conservación de las piezas dentarias.

De los 41 empleados inscriptos voluntariamente en la convocatoria, 35 iniciaron tratamiento y 29 ya lo completaron: el 100% de los pacientes que concluyeron el proceso fue dado de alta con boca sana. Asimismo, se resolvió el 98,5% de las piezas cariadas mediante tratamientos restauradores, evitando extracciones innecesarias y garantizando prestaciones de calidad. Además, 21 pacientes fueron rehabilitados con prótesis dentales, con la instalación de un total de 41 prótesis, restituyendo funciones esenciales como la masticación, el habla y la estética, y mejorando significativamente su calidad de vida y bienestar laboral.

Navidad distinta

“Hemos comenzado por nuestros operarios, por los que están en la calle bajo la lluvia, bajo el sol y por quienes transforman día a día nuestra ciudad. Para ellos será una Navidad distinta”, indicó, tras el acto que tuvo lugar en la Asistencia Pública, ubicada en Chacabuco 239.

“Estamos muy contentos de que esta primera tanda de empleados municipales estén todos con sus dentaduras completas. Además de sanear la boca les damos capacitación y herramientas para el cuidado. Es decir, este es un programa integral de salud bucal”, enfatizó la jefa municipal.

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales

Durante la jornada, la jefa municipal estuvo acompañada la subsecretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Trejo; la directora de la Asistencia Pública, Karina Faccioli; el director de Salud, Alejandro Bonari; el subdirector de la Asistencia Pública, Miguel A. Tejerina; y Roque Avellaneda, coordinador del Servicio de Odontología.

Temas San Miguel de TucumánAsistencia PúblicaRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

Lo más popular
Del menú de Jaldo a la sidra sin alcohol de la oposición
1

Del menú de Jaldo a la sidra sin alcohol de la oposición

La trama oculta de la rivalidad entre Ale y Gardelitos
2

La trama oculta de la rivalidad entre Ale y Gardelitos

3

Que no se naturalice la violencia en el fútbol

4

Cartas de lectores: Feliz Navidad

5

Cartas de lectores: balance 2025

6

Cartas de lectores: Ordenar el caos sobre dos ruedas

Más Noticias
Pan dulce: el paso a paso de un clásico que resiste modas

Pan dulce: el paso a paso de un clásico que resiste modas

Denuncian más encubrimiento en el caso Epstein

Denuncian más encubrimiento en el caso Epstein

Fiestas de fin de año con detalles hechos a mano

Fiestas de fin de año con detalles hechos a mano

“La Odisea” y un futuro que la ata con la Scaloneta

“La Odisea” y un futuro que la ata con la Scaloneta

Villancicos y la Misa Criolla en la previa de la Nochebuena

Villancicos y la Misa Criolla en la previa de la Nochebuena

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios