Festival de Cosquín 2026: quiénes tocan, cuándo es y cuánto salen las entradas

En pocos dias llega la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 tendrá lugar en la Plaza Próspero Molina del 24 de enero al 1 de febrero. Como antesala, el certamen Pre Cosquín desarrolla sus etapas competitivas hasta el 18 de enero, permitiendo que nuevos talentos busquen un lugar en el escenario principal. La grilla de este año combina la maestría de figuras tradicionales como Jairo, El Chaqueño Palavecino y Los Manseros Santiagueños con el atractivo de artistas populares de la talla de Abel Pintos, Soledad Pastorutti y Jorge Rojas.