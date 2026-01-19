Llega "El Caballero de los Siete Reinos", la serie que continúa el universo de "Game of Thrones"

Lejos de las intrigas palaciegas y las batallas colosales de House of the Dragon, esta precuela propone un cambio de tono radical al situarse 90 años antes de la saga original. El foco se desplaza del Trono de Hierro hacia el viaje de un caballero errante y su astuto escudero, priorizando una visión cruda y humana de Poniente sobre la pirotecnia mágica. A través de los códigos de honor y la supervivencia, el primer capítulo, titulado "The Hedge Knight", establece las bases de una aventura íntima que mantiene en alerta a una comunidad de fanáticos temerosa de las filtraciones en redes sociales.