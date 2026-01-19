Llega "El Caballero de los Siete Reinos", la serie que continúa el universo de "Game of Thrones"

"Game of Thrones" logró capturar fanáticos a lo largo de sus años mostrando un universo de fantasía y drama entre antiguas dinastías y, ahora, su universo se expande con la serie estreno "El Caballero de los Siete Reinos". Esta nueva serie original de HBO se encuentra disponible desde las cero horas de este 19 de enero en HBO Max, la plataforma digital.
Tras una larga campaña de intriga, la producción debutó en plataformas digitales ante un público expectante. La obra busca rescatar la esencia tradicional del género fantástico en cada uno de sus episodios.
¿De qué trata "El Caballero de los Siete Reinos"?
Lejos de las intrigas palaciegas y las batallas colosales de House of the Dragon, esta precuela propone un cambio de tono radical al situarse 90 años antes de la saga original. El foco se desplaza del Trono de Hierro hacia el viaje de un caballero errante y su astuto escudero, priorizando una visión cruda y humana de Poniente sobre la pirotecnia mágica. A través de los códigos de honor y la supervivencia, el primer capítulo, titulado "The Hedge Knight", establece las bases de una aventura íntima que mantiene en alerta a una comunidad de fanáticos temerosa de las filtraciones en redes sociales.
La serie debuta en un mercado exigente con el desafío de igualar el éxito de sus antecesoras mediante una narrativa de viajes y vínculos profundos. Este regreso a las tierras inhóspitas aporta el aire fresco necesario para garantizar la vigencia de la franquicia en el tiempo. Con el calendario de episodios ya en marcha, la invitación para regresar a los Siete Reinos aguarda a los espectadores, quienes ahora deben ajustar sus relojes para sumergirse nuevamente en esta historia.
Calendario de estreno de "El Caballero de los Siete Reinos"
-Capítulo 1 ("The Hedge Knight"): 18 de enero
-Capítulo 2 ("Hard Salt Beef"): 25 de enero
-Capítulo 3: 1 de febrero
-Capítulo 4: 8 de febrero
-Capítulo 5: 15 de febrero
-Capítulo 6 (final de temporada): 22 de febrero