Cómo está hoy Betina O’Connell: la actriz de Montaña Rusa que tambien fue musa de Luis Miguel

A casi tres décadas del boom televisivo de Montaña Rusa, la actriz Betina O’Connell transita un presente muy distinto al de sus años de esplendor en la pantalla chica. Hoy, a sus 53 años, la intérprete que en 1994 se convirtió en uno de los rostros más populares de la ficción juvenil argentina permanece alejada de la exposición mediática y enfocada en su vida familiar.
Tras consolidarse como figura estable en telenovelas como Ricos y famosos, Como vos y yo y Kachorra, O’Connell eligió priorizar su rol como madre de tres hijos y mantener un perfil bajo, aunque suele compartir recuerdos y momentos personales en redes sociales. En sus recientes apariciones también recordó episodios claves de su trayectoria, como su participación en el videoclip de Luis Miguel y sus vínculos con colegas de Montaña Rusa, mientras disfruta de una vida más tranquila y centrada en su familia.
Betina O’Connell hoy tiene 53 años y fue una de las protagonistas de Montaña Rusa, al que le siguió una carrera de 15 años, sin parar, en televisión y teatro. Sin embargo, la maternidad cambió sus prioridades y la llevó a bajarse del intenso ritmo de las telenovelas para incursionar en la conducción (estuvo al frente de Mi bebé y Tres deseos en el canal Utilísima).
“Trabajaba muchas horas y me daba cosa no estar en casa, pero no era culpa, era necesidad de estar”, asegura la actriz, que es mamá de Julieta, Laura y Cristóbal, fruto de su matrimonio con el escribano Federico Leyria, a quien conoció en 2002 a través de su gran amiga Eleonora Wexler. Hoy, alejada de la televisión, Betina se dedica al coaching ontológico mientras que su hija mayor empieza a recorrer su propio camino artístico.
Entre los recuerdos menos conocidos de su carrera, figura su participación a los 21 años en el videoclip Suave de Luis Miguel, para el cual viajó a México y trabajó junto a Mariana Fabbiani.
En una entrevista, la actriz rememoró ese rodaje y señaló que, aunque el entorno de Luis Miguel era muy estructurado y su figura resultaba imponente, el cantante fue amable y cordial en el trato personal. También recordó haber compartido viajes y eventos, como la inauguración del Hard Rock Café en el Distrito Federal, vivencias que calificó como momentos muy divertidos.