Cómo está hoy Betina O’Connell: la actriz de Montaña Rusa que tambien fue musa de Luis Miguel

Tras consolidarse como figura estable en telenovelas como Ricos y famosos, Como vos y yo y Kachorra, O’Connell eligió priorizar su rol como madre de tres hijos y mantener un perfil bajo, aunque suele compartir recuerdos y momentos personales en redes sociales. En sus recientes apariciones también recordó episodios claves de su trayectoria, como su participación en el videoclip de Luis Miguel y sus vínculos con colegas de Montaña Rusa, mientras disfruta de una vida más tranquila y centrada en su familia.