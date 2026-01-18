Llega la nueva serie del universo “Game of Thrones”

El tono acompaña esa decisión. Hay humor físico, grosero y deliberadamente escatológico, que aparece temprano como una forma de marcar territorio. No todos los chistes funcionan ni buscan hacerlo, pero la apuesta es clara: esta no es una historia solemne ni preocupada por la épica. La comedia convive con la violencia y el desencanto, y de ese cruce surge una tragicomedia irregular pero honesta, más interesada en el carácter de sus personajes que en la espectacularidad.