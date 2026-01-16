Secciones
¿Subís a Tafí del Valle? La ruta 307 está habilitada, pero recomiendan circular con precaución

Se espera un importante movimiento vehicular por el inicio del fin de semana y el cambio de quincena.

Hace 4 Hs

La ruta provincial 307, principal vía de acceso a Tafí del Valle, se encuentra habilitada para la circulación. No obstante, se recomienda transitar con mucha precaución debido a las constantes lluvias que se registran en la provincia, en el marco de la alerta meteorológica vigente para Tucumán.

Las precipitaciones pueden generar calzada resbaladiza, reducción de la visibilidad y posibles desprendimientos en algunos sectores del camino de montaña, por lo que se aconseja extremar las medidas de seguridad, respetar las velocidades máximas y mantener una distancia prudente entre vehículos.

Además, por estos días la ruta presenta un alto caudal de tránsito. En particular este viernes, se registra una circulación intensa debido al inicio del fin de semana y al cambio de quincena, con numerosos turistas y familias que eligen Tafí del Valle como destino.

Se recomienda salir con tiempo, revisar el estado del vehículo antes de viajar, llevar luces bajas encendidas durante todo el trayecto y mantenerse informado sobre el estado del tiempo, ya que las condiciones pueden variar a lo largo del día.

Comentarios