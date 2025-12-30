Recuerdos fotográficos: una rotonda más nueva de lo que muchos piensan

Pareciera que la “rotonda del mástil” existe desde tiempos inmemoriales en Yerba Buena, pero en realidad es mucho más nueva de lo que se cree. Es más: se la inauguró ya iniciado el siglo XXI. Fue el 20 de junio de 2001 cuando se cortó la cinta en el cruce de las avenidas Aconquija y Solano Vera. “Es necesario rejerarquizar este lugar de tradicional encuentro de los vecinos y mitigar el impacto de la circulación vehicular, que alcanza entre 6.000 a 7.000 autos entre los jueves y los domingos”, declaraba el entonces interventor municipal Jorge Lobo Aragón.