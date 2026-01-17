Secciones
¿Cuál es la comedia romántica que arrasa en Netflix?

Inspirada en una exitosa novela bestseller, “Gente que conocemos en vacaciones” se perfila como uno de los títulos más elegidos del momento.

Netflix sumó a su catálogo una nueva historia de amor que rápidamente se convirtió en una de las más vistas de la plataforma. Se trata de “Gente que conocemos en vacaciones”, una comedia romántica inspirada en la exitosa novela bestseller de Emily Henry que, a pocos días de su estreno, ya se ubica en lo más alto del ranking de reproducciones.

El film está dirigido por Brett Haley, un guionista y director norteamericano reconocido por su sensibilidad para retratar la nostalgia, los afectos y los vínculos personales. Esa mirada le permitió que la película se posicionara como una de adaptaciones literarias más comentadas de este comienzo de 2026.

El estreno fue reciente, pero el impacto no tardó en sentirse y la película actualmente lidera el Top 10 de contenidos más vistos en la plataforma de streaming.

De qué se trata la película “Gente que conocemos en vacaciones”

La historia sigue a  Poppy y Alex, interpretados por Emily Bader y Tom Blyth, dos amigos que tras conocerse de manera accidental durante unas vacaciones, se vuelven inseparables. Durante diez años, ambos sostuvieron una costumbre, viajar juntos cada verano. Sin embargo, un episodio confuso ocurrido dos años atrás durante un viaje marcó un quiebre definitivo en la relación.

A través de saltos temporales y recuerdos de viajes pasados, la película indaga en los límites difusos entre la amistad y el amor, y deja abierta la pregunta sobre si realmente son polos opuestos o si siempre fueron la pareja ideal.

