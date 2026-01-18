Secciones
Julieta Ortega aclaró el supuesto desplante de Palito Ortega a Mirtha Legrand: "Habrás mandado a un teléfono muy viejo"

La actriz aclaró la situación inmediatamente al decir: "No, Mirtha".

Por Virginia Daniela Gómez Hace 3 Hs

Durante una reciente emisión televisiva, Mirtha Legrand abordó los rumores sobre un posible distanciamiento con el entorno de Palito Ortega. La conductora consultó directamente a Julieta Ortega acerca de la supuesta falta de respuesta ante sus mensajes privados. La actriz aclaró la situación inmediatamente al decir: "No, Mirtha", mientras explicaba los motivos tecnológicos detrás del malentendido.

El origen de esta confusión radica en el difícil periodo que enfrentó el cantante debido a un cuadro de salud complejo. El artista sufrió herpes zóster, lo cual generó dolores intensos y obligó a suspender sus compromisos musicales. Sobre esta etapa, su hija comentó que el tucumano "estaba muy triste pero ahora retomó por suerte" tras superar la fase crítica del virus.

Aclaración sobre el silencio tecnológico de Palito Ortega

La mítica presentadora manifestó dudas respecto a una probable ofensa sentida por el círculo íntimo del músico. Julieta Ortega mencionó que el inconveniente ocurrió porque su progenitor utiliza aparatos obsoletos o simplemente carece de conectividad móvil. "Habrás mandado a un teléfono muy viejo", sentenció la invitada para disipar cualquier sospecha de mala voluntad.

Mirtha Legrand recordó una charla previa donde mencionó un texto sin contestar frente a otros testigos. La joven aseguró que el afecto para los parientes de la Chiqui permanece intacto pese al bache comunicativo. "Vi que le dijiste a Guillermina Valdés... que le habías mandado un mensaje a mi papá", señaló la entrevistada para explicar el origen del rumor.

El proceso de salud del artista

La invitada brindó datos específicos sobre la infección viral que afectó el semblante de Palito Ortega. Dicha afección provocó inflamación y ampollas, impidiendo el desarrollo normal de su actividad profesional el año pasado. "Es muy doloroso", describió la descendiente del compositor al referirse a las secuelas sufridas. Ella también recomendó la vacunación preventiva para evitar estos cuadros clínicos tan severos.

Al escuchar la explicación, la diva optó por elogiar la trayectoria del popular intérprete. La conductora resaltó la capacidad creativa del hombre y su camino exitoso en la industria. "Muy bien. Tan inspirado, maravilloso", exclamó con evidente admiración por su colega. El encuentro finalizó con deseos positivos para la plena recuperación del ídolo musical.

