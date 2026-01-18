Julieta Ortega aclaró el supuesto desplante de Palito Ortega a Mirtha Legrand: "Habrás mandado a un teléfono muy viejo"

El origen de esta confusión radica en el difícil periodo que enfrentó el cantante debido a un cuadro de salud complejo. El artista sufrió herpes zóster, lo cual generó dolores intensos y obligó a suspender sus compromisos musicales. Sobre esta etapa, su hija comentó que el tucumano "estaba muy triste pero ahora retomó por suerte" tras superar la fase crítica del virus.