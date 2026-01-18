Murió Guillermo Salatino: su último posteo y los emotivos mensajes de despedida

La sorpresiva muerte de Guillermo Salatino causó una honda conmoción en el mundo del periodismo deportivo. El prestigioso comunicador especializado en tenis falleció el sábado 17 de enero a los 80 años en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro.
De acuerdo con la información difundida oficialmente, sufrió un paro cardíaco mientras transitaba los preparativos previos a una operación de cadera programada para la semana entrante. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) confirmó su muerte y le rindió homenaje con un comunicado emotivo.
Además, llamó la atención que Salatino siguiera activo en redes sociales hasta horas antes de su deceso: su última publicación en Instagram, del viernes 16 de enero, estuvo dedicada —en línea con su trayectoria— a comentar la actualidad del tenis nacional.
¿Qué publicó Guillermo Salatino en Instagram horas antes de morir?
En el posteo compartió una imagen del tenista Sebastián Báez y escribió: “Sebastián Báez terminó con la paternidad. Le ganó a Ben Shelton (8) 7-5, 6-3 y es semifinalista en Auckland. Jugará con Marcos Girón. Con la semifinal volvió a estar dentro de los 40 mejores”. Tras difundirse la noticia del deceso del periodista, esta publicación se llenó de comentarios de despedida y agradecimiento de fanáticos del tenis, oyentes de radio y colegas del medio.
La Asociación Argentina de Tenis también expresó públicamente su dolor. “Hoy es un día triste para todos nosotros: falleció un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y amplió la cobertura del tenis argentino al mundo”, señaló el comunicado, que además destacó su compromiso y su presencia en las últimas series de Copa Davis fuera del país. “Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo”, concluyó la AAT.
Guillermo Salatino: una vida dedicada al tenis y al periodismo
Guillermo “Salata” Salatino fue una de las voces más emblemáticas del periodismo deportivo argentino, con una trayectoria que abarcó casi medio siglo y lo consolidó como referente absoluto en la cobertura del tenis nacional e internacional. A lo largo de su carrera asistió a más de 300 torneos alrededor del mundo, incluyendo 147 Grand Slam, y siguió de cerca cada evolución del tenis argentino, desde las canchas de Roland Garros hasta Wimbledon y el US Open.
Además de su labor en medios como Radio La Red, donde fue una de las voces más autorizadas, Salatino combinó su oficio con la docencia y el aporte formativo a varias generaciones de periodistas. Fue reconocido con premios nacionales e internacionales, entre ellos el Ron Bookman Media Excellence Award y distinciones del Comité Olímpico, y dejó una marca profunda en colegas, deportistas y aficionados por su pasión, conocimiento y compromiso con el tenis.