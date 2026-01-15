Se sorteó el cuadro del Abierto de Australia: los tenistas argentinos ya conocen sus rivales

El Abierto de Australia ya puso primera y los tenistas argentinos conocieron su camino en el primer Grand Slam de la temporada. Tras el sorteo realizado en Melbourne Park, quedaron definidos los cruces de primera ronda para una legión albiceleste que tendrá nueve representantes en el cuadro principal, con Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez como las principales cartas nacionales.
Cerúndolo, 18° preclasificado, debutará frente al chino Zhizhen Zhang, un rival con mayor recorrido en dobles y escasa experiencia en singles en este torneo. Para el porteño, el estreno aparece como una oportunidad para avanzar y ganar confianza en un certamen que siempre exige adaptación rápida a las condiciones.
Por su parte, Báez afrontará un desafío diferente: se medirá con el joven francés Giovanni Mpetshi Perricard, uno de los nombres emergentes del circuito. El argentino llega con buen ritmo tras un sólido inicio de temporada y buscará imponer regularidad desde el fondo de la cancha ante un rival potente y físico.
El sorteo también dejó definidos los caminos de los grandes favoritos. Carlos Alcaraz, número uno del mundo, debutará ante el local Adam Walton y quedó ubicado en la misma llave que Alexander Zverev, finalista en 2025, con una posible semifinal entre ambos. En la otra mitad del cuadro, el campeón defensor Jannik Sinner comenzará su defensa ante Hugo Gaston y podría cruzarse más adelante con Novak Djokovic, máximo ganador del torneo.
La legión argentina y el desafío de Melbourne
Además de Cerúndolo y Báez, otros siete argentinos dirán presente en el cuadro principal masculino, mientras que Solana Sierra será la única representante nacional en el cuadro femenino. La marplatense debutará ante la japonesa Moyuka Uchijima, en una parada exigente para su estreno en el certamen. El Abierto de Australia comenzará este domingo y marcará el primer gran examen del año para el tenis argentino en el máximo nivel.