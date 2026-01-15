Se sorteó el cuadro del Abierto de Australia: los tenistas argentinos ya conocen sus rivales

El sorteo también dejó definidos los caminos de los grandes favoritos. Carlos Alcaraz, número uno del mundo, debutará ante el local Adam Walton y quedó ubicado en la misma llave que Alexander Zverev, finalista en 2025, con una posible semifinal entre ambos. En la otra mitad del cuadro, el campeón defensor Jannik Sinner comenzará su defensa ante Hugo Gaston y podría cruzarse más adelante con Novak Djokovic, máximo ganador del torneo.