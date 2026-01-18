Irán rechazó la decisión de Milei de declarar terrorista a la Fuerza Quds y anticipó que habrá respuesta oficial

En ese marco, el oficialismo nacional también mencionó a Ahmad Vahidi, quien fue comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. Según el texto, Vahidi está implicado en el atentado contra la AMIA y cuenta con una alerta roja de Interpol. Además, se afirmó que el régimen iraní no colaboró con su juzgamiento y que, por el contrario, lo ascendió a comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica. Vahidi ya figura incluido en el RePET.