Irán rechazó la decisión de Milei de declarar terrorista a la Fuerza Quds y anticipó que habrá respuesta oficial

El gobierno de Irán cuestionó con dureza la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y anticipó que habrá una respuesta oficial.
Desde Teherán, el Ministerio de Exteriores calificó la medida de contraria al derecho internacional y advirtió sobre sus implicancias políticas.
En una rueda de prensa, el portavoz Ismail Baghaei sostuvo que la determinación adoptada por la administración libertaria es “inaceptable” y remarcó que “etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inadmisible”. Además, aseguró que la decisión “sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”.
La declaración argentina fue difundida el sábado a través de un comunicado oficial, en el que se informó que la Fuerza Quds y trece personas vinculadas a ese cuerpo militar fueron incorporadas al listado de organizaciones terroristas.
En el texto, el gobierno de Milei responsabilizó a esta unidad iraní por los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la sede de la AMIA en 1994, ataques que permanecen sin resolución judicial y que también fueron atribuidos a Irán y al grupo libanés Hezbollah.
A partir de la resolución, la Fuerza Quds quedó incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según se indicó, la medida contempla la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción y a proteger el sistema financiero argentino.
La decisión fue adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, y fue impulsada por Javier G. Milei. El comunicado oficial señaló que tanto los integrantes de la Fuerza Quds como sus aliados quedarán alcanzados por el régimen vigente, consignó el sitio Infobae.
En ese marco, el oficialismo nacional también mencionó a Ahmad Vahidi, quien fue comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. Según el texto, Vahidi está implicado en el atentado contra la AMIA y cuenta con una alerta roja de Interpol. Además, se afirmó que el régimen iraní no colaboró con su juzgamiento y que, por el contrario, lo ascendió a comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica. Vahidi ya figura incluido en el RePET.
En el cierre del comunicado, la Oficina del Presidente reafirmó el “compromiso inquebrantable” de la actual gestión de identificar y sancionar a organizaciones terroristas, y recordó decisiones recientes en esa misma línea.
La Fuerza Quds es el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, una unidad de élite creada tras la Revolución Islámica de 1979. Además de sus funciones militares, la Guardia Revolucionaria posee un amplio entramado económico y cumple un rol central en la defensa del sistema político de la República Islámica.
EEUU e Israel destacaron la medida
La medida adoptada por Milei recibió un fuerte respaldo de Estados Unidos (EEUU) e Israel. El Departamento de Estado estadounidense destacó la decisión argentina y señaló que la Fuerza Quds ha promovido actos de violencia en Medio Oriente y otras regiones, además de reprimir a su propia población.
En el mismo sentido, el canciller israelí, Gideon Sa’ar, calificó la determinación como “un paso significativo” que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados perpetrados en Buenos Aires.