De Jesús María a Davos: la agenda del presidente Milei

Antes de viajar a Asunción, el jefe de Estado visitó el predio del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, donde fue recibido con ovaciones y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche. El episodio que rápidamente se volvió viral ocurrió cuando Milei subió al escenario y cantó “Amor Salvaje” junto al “Chaqueño” Palavecino.