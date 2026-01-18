De Jesús María a Davos: la agenda del presidente Milei

El presidente Javier Milei confirmó en Paraguay que Argentina “avanzará decididamente” hacia la ratificación legislativa del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea.
Durante su discurso, el líder de La Libertad Avanza (LLA) celebró la concreción del acuerdo y anticipó que enviará el proyecto de ley al Congreso “en los próximos días”, con el objetivo de que sea tratado durante las sesiones extraordinarias. Además, instó al Parlamento Europeo a que también apruebe el tratado a la brevedad.
El mandatario subrayó la necesidad de una implementación efectiva del acuerdo. En ese sentido, advirtió que “es fundamental que en la etapa de implementación se preserve el espíritu de lo negociado”.
Milei alertó que la incorporación de mecanismos que restrinjan el acceso, como cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente, “reducirá significativamente el impacto económico del acuerdo y atentará contra el objetivo esencial del mismo”.
El Presidente ocupó un lugar en la primera fila y participó como testigo de honor del acto, que estuvo encabezado por los cancilleres de los países que firmaron.
“El mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro tempore el año pasado”, añadió durante su intervención.
Un momento viral
Antes de viajar a Asunción, el jefe de Estado visitó el predio del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, donde fue recibido con ovaciones y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche. El episodio que rápidamente se volvió viral ocurrió cuando Milei subió al escenario y cantó “Amor Salvaje” junto al “Chaqueño” Palavecino.
“Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, lo saludó el artista salteño desde las tablas, ante la respuesta entusiasta del público.
Antes del momento musical, el Presidente tomó el micrófono para ofrecer un breve discurso centrado en el agradecimiento. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”, expresó. Además, hizo un pedido al cantante: “¿Te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? ‘Amor Salvaje’”.
La agenda del jefe de Estado se completará con su viaje a Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos.
Aunque las actividades del mandatario se encuentran en definición constante, se confirmó que antes de su discurso frente a los líderes de Davos ya tiene pactado un encuentro con CEOs de bancos mundiales