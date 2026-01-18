Secciones
Cómo está hoy Julieta, la ex novia de Fernando Báez Sosa: a qué se dedica y quién es su actual pareja

La joven tampoco estuvo en el juicio que condenó a los rugbiers que golpearon y asesinaron al joven de 18 años en Villa Gesell.

Fernando Báez Sosa junto a su novia, Julieta Rossi Fernando Báez Sosa junto a su novia, Julieta Rossi A24
Hace 2 Hs

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, su exnovia Julieta Rossi eligió transitar un camino muy distinto al que tenía previsto con él. La joven, que llevaba un año de novios y planeaba estudiar Derecho juntos cuando él fue asesinado en enero de 2020 en Villa Gesell, decidió mantener un perfil bajo tras la tragedia y enfocarse en la reconstrucción personal lejos de la exposición mediática. Julieta estuvo presente en las marchas por justicia en los meses posteriores al hecho, pero con el tiempo se distanció de la causa y prefirió no participar ni del juicio ni del documental sobre el caso. 

Hoy, con 23 años, Julieta se dedicó de lleno a la danza y construyó una carrera como bailarina profesional y profesora, especializándose en estilos urbanos como reggaetón, heels y femme style, con más de 380 mil seguidores en redes sociales y participaciones en videoclips y shows en vivo en Buenos Aires. En los últimos tiempos también se la vinculó sentimentalmente con Agustín Monzón, actor y nieto de Carlos Monzón, tras compartir públicamente su relación en redes sociales.

Por qué la novia de Fernando Báez Sosa no participó del documental de Netflix

En los días posteriores al crimen de Fernando Báez Sosa, su novia, Julieta, acompañó a los papás del joven todo momento. Participó de las marchas de pedido de justicia mientras hacía su propio duelo. Sin embargo, con el tiempo tomó distancia de todo y se enfocó en salir adelante.

Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa, en una de las marchas Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa, en una de las marchas Infobae

La joven, que desde hace un tiempo se dedica a la danza, decidió no ir al juicio contra los rugbiers que golpearon a Fernando hasta matarlo, y en esa misma línea, tampoco participó de la serie documental que se estrenó el jueves pasado en Netflix. 

Su papá, Oscar Rossi, declaró en el juicio y reveló por qué su hija tomó distancia del caso. “Emocionalmente no está preparada para enfrentar el juicio, ni tampoco todo lo que vivió” la noche del 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique.

Así está hoy Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa: qué fue de su vida y a qué se dedica

A cinco años del crimen que sacudió al país y que marcó un antes y un después en su vida, Julieta Rossi encontró en la danza un sostén para seguir adelante. “El baile es mi forma de sanar”, repitió en distintas oportunidades. Hoy es profesora y se destaca en estilos como reggaeton, urbano y femme style. Su presencia en el ambiente es fuerte: reúne más de 383 mil seguidores en Instagram.

Así está hoy Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa Así está hoy Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa Instagram

Además, tuvo la posibilidad de viajar a Los Ángeles, Estados Unidos, para perfeccionarse. “Estoy cumpliendo uno de mis sueños desde que soy pequeña y observaba con admiración a los bailarines que pisaban este salón”, escribió en su cuenta.

Su talento y dedicación la llevaron a trabajar como bailarina para artistas como Ecko, Connie Isla, Marty D, Yas Gagliardi, Aitana y Flor Vigna, tanto en videoclips como en shows en vivo. Recientemente también participó de los Premios Ídolo 2025.

