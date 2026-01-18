Cómo está hoy Julieta, la ex novia de Fernando Báez Sosa: a qué se dedica y quién es su actual pareja

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, su exnovia Julieta Rossi eligió transitar un camino muy distinto al que tenía previsto con él. La joven, que llevaba un año de novios y planeaba estudiar Derecho juntos cuando él fue asesinado en enero de 2020 en Villa Gesell, decidió mantener un perfil bajo tras la tragedia y enfocarse en la reconstrucción personal lejos de la exposición mediática. Julieta estuvo presente en las marchas por justicia en los meses posteriores al hecho, pero con el tiempo se distanció de la causa y prefirió no participar ni del juicio ni del documental sobre el caso.