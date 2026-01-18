Luna nueva en Capricornio 2026: cómo aprovechar su energía para iniciar proyectos

El camino hacia 2026 ofrece un brillo especial y nuevas posibilidades. Si el inicio de año se percibe como "más de lo mismo", la calma es necesaria, pues las oportunidades poseen su propio ritmo y aterrizan en tu mundo estos días. Bajo la excéntrica energía de Acuario, conviene ajustar las expectativas y recibir las sorpresas con mente abierta. La vida cambia y el éxito depende de mirar hacia adelante para aprovechar el momento.