¿Se pelearon?: el incómodo momento de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ante la pregunta de Mirtha Legrand

Las artistas estuvieron como invitadas en el primer programa del año de la diva desde Mar del Plata.

En el debut de la temporada 2026 deLa noche de Mirtha desde Mar del Plata, Soledad Pastorutti y su hermana Natalia se encontraron con una pregunta directa y algo inesperada de Mirtha Legrand: si en algún momento habían estado peleadas y si esa supuesta distancia había motivado el final de su etapa artística conjunta. 

La consulta, que giró en torno a viejos rumores de diferencias entre las folcloristas, generó un momento de atención en la mesa televisiva, donde ambas respondieron con sinceridad y anécdotas de su infancia más que con reproches profesionales. “Nos peleábamos mucho cuando éramos chicas, sí. Pero ella ganaba siempre”, recordó Soledad por la relación que tenía con su hermana en la infancia.

Todo ocurrió cuando La Chiqui se refirió a un rumor que circuló hace unos años y por eso quiso saber si era cierto que estuvieron distanciadas durante un tiempo. “Se habló mucho de que no cantaste más con La Sole porque no querías estar con ella”, le preguntó la diva a Natalia.

Lejos de esquivar la consulta, la artista de Arequito le respondió: “No, no, no. Siempre la acompañé. Solo que en un momento estuve más alejada de la parte pública. Pero siempre disfruté de acompañarla”.

Luego, Natalia se refirió a la relación que tiene con Soledad. “Es hermoso todo lo que vivimos en estos 30 años de recorrer el país y de conocer tantos lugares. En esa época era desconocido para nosotras viajar tanto”, comentó.

“Después, con el apoyo de Sole decidí empezar con mi carrera como solista”, explicó ella por la decisión de alejarse de su hermana. Y agregó: “Era un desafío para mí. Siempre la acompañé, pero después seguí yo como solista haciendo folclore”.

Por su parte, La Sole contó que de chicas compartían ropa, ya que las vestían “como mellizas”. Sin embargo, el conflicto surgía cuando ella se ponía el guardapolvo de su hermana, ya que el suyo estaba sucio. “Yo me ponía cualquiera porque era lo mismo, pero ella me decía: ‘Ese es el mío porque está limpio’”, relató entre risas.

