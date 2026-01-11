¿Se pelearon?: el incómodo momento de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ante la pregunta de Mirtha Legrand

Por su parte, La Sole contó que de chicas compartían ropa, ya que las vestían “como mellizas”. Sin embargo, el conflicto surgía cuando ella se ponía el guardapolvo de su hermana, ya que el suyo estaba sucio. “Yo me ponía cualquiera porque era lo mismo, pero ella me decía: ‘Ese es el mío porque está limpio’”, relató entre risas.