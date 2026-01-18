Tras 26 días en terapia intensiva, Christian Petersen mostró cómo avanza su recuperación

La opinión de Christian Petersen sobre su salud

Durante esta semana, Christian Petersen utilizó su cuenta de Instagram de forma recurrente para expresar sus vivencias actuales a través de diversos mensajes. En uno de ellos, enfocado en su entrenamiento diario, mostró una flecha pintada en el asfalto con dirección ascendente mientras vestía ropa deportiva y calzado de running. “Que sensación tan buena y tan profunda esta de ir poco a poco”, lanzó el cocinero para describir el valor del esfuerzo progresivo.