Tras 26 días en terapia intensiva, Christian Petersen mostró cómo avanza su recuperación

El reconocido chef Christian Petersen compartió imágenes y detalles de su estado de salud luego de permanecer 26 días en terapia intensiva; qué dijo sobre su evolución y cómo continúa su recuperación.

Tras 26 días en terapia intensiva, Christian Petersen mostró cómo avanza su recuperación Fuente: Instagram
Hace 6 Min

Después de 26 días en terapia intensiva debido a una falla multiorgánica sufrida en el volcán Lanín, Christian Petersen retoma gradualmente su rutina habitual. El reconocido cocinero atravesó el momento más difícil de su vida tras aquel incidente durante su excursión, pero hoy su presente muestra una notable mejoría.

En las últimas horas, el chef compartió imágenes de su entrenamiento doméstico para mostrar su actual estado físico y los avances en su recuperación. A través de un video desde su casa, Petersen evidenció la fuerza con la que encara este nuevo proceso de rehabilitación tras el complejo cuadro de salud que lo mantuvo internado.

Cómo está Christian Petersen, tras un mes del accidente 

El chef compartió inicialmente una historia en su cuenta de Instagram donde se observa a Sofía Zelaschi, su pareja, practicando pilates en un ambiente luminoso y familiar. La publicación incluyó la frase: “En familia, todo es más fácil”. Este mensaje subraya que el proceso de sanación encuentra su principal sostén en el acompañamiento y el afecto de los seres queridos.

Posteriormente, Christian Petersen publicó un video propio durante su rutina de ejercicios físicos. “Recuperando día a día...”, escribió junto a las imágenes donde se lo ve con el torso desnudo. El registro permite apreciar su condición actual y el progreso constante tras el grave accidente sufrido en San Martín de los Andes.

Tras 26 días en terapia intensiva, Christian Petersen mostró cómo avanza su recuperación Foto: Instagram/ @chrispetersenok
La opinión de Christian Petersen sobre su salud

Durante esta semana, Christian Petersen utilizó su cuenta de Instagram de forma recurrente para expresar sus vivencias actuales a través de diversos mensajes. En uno de ellos, enfocado en su entrenamiento diario, mostró una flecha pintada en el asfalto con dirección ascendente mientras vestía ropa deportiva y calzado de running. “Que sensación tan buena y tan profunda esta de ir poco a poco”, lanzó el cocinero para describir el valor del esfuerzo progresivo.

En otra publicación matutina, el chef detalló el uso de un reloj digital como herramienta clave para monitorear su evolución. “Una fresca y suave soledad”, escribió junto a la imagen antes de explicar la utilidad de su dispositivo inteligente: “Buen día, buen todo. Solía usar mi Garmin para entrenar más y mejor”. Según enfatizó, su prioridad cambió radicalmente, pues “ahora lo uso para ver cómo me voy recuperando y cuánto me cuesta cada esfuerzo”.

