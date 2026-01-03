Secciones
Qué se sabe sobre la salud de Christian Petersen: el nuevo parte médico de 2026

El Hospital Alemán emitió el primer comunicado del 2026, tres semanas después del grave cuadro que sufrió el chef.

Christian Petersen en San Martín de los Andes. Se descompensó en una excursión para subir al volcán Lanín.
Hace 1 Hs

Christian Petersen sufrió una descompensación al escalar el volcán Lanín en Neuquén el mes pasado. Lo que parecía un cuadro sencillo derivó en una falla multiorgánica, lo que lo llevó a permanecer internado desde el 10 de diciembre en distintas instituciones médicas de la región hasta ser trasladado a Buenos Aires 16 días después. Ahora el Hospital Alemán emitió el primer parte médico de 2026.

Se conoció el primer parte médico de Christian Petersen tras ser tasladado a Buenos Aires: ¿cómo se encuentra el chef?



El estado de salud de Christian Petersen, figura destacada de El Gourmet y El gran premio de la cocina (El Trece), se mantiene en exclusiva reserva. En primer lugar, el incidente se dio a conocer ocho días después. El primer parte médico del Hospital Alemán de Buenos Aires fue difundido el 27 de diciembre y uno nuevo fue dado a conocer en los primeros días de enero de 2026, donde se afirmó que continúa bajo monitoreo de los especialistas.

El primer parte médico del 2026

"El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. continúa internado en la institución, bajo la atención de un equipo multidisciplinario", reza el primer párrafo del parte médico que detalla cómo vive Christian Petersen las primeras horas del año.

El comunicado oficial emitido el 2 de enero de 2026 indica que “al momento de la presente comunicación, el paciente se encuentra clínicamente estable, sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo".

El informe brindó calma y además detalló el acompañamiento al entorno familiar, ratificando su compromiso de mantener la confidencialidad de los datos clínicos del chef, con actualizaciones periódicas conforme a los protocolos vigentes en estos casos.

La cronología del incidente de Christian Petersen

El 10 de diciembre, durante el ascenso al volcán Lanín en Junín de los Andes junto a su esposa Sofía Zelaschi y un grupo de expedición, Petersen comenzó a presentar signos de agotamiento, situación que motivó la intervención de los guardaparques para su rescate.

Tras ser atendido en el sitio, el chef fue sedado y derivado de urgencia al hospital local, donde los médicos confirmaron un cuadro de fibrilación auricular, considerado de riesgo cardíaco.

En ese contexto, el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén difundió un comunicado solicitando respetar la privacidad del paciente y de su familia e incluso informó que el ingreso a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, derivado desde el Hospital de Junín de los Andes, se produjo a raíz de un cuadro de falla multiorgánica que requirió atención médica especializada.

La información vinculada a su salud no se hizo pública hasta el 18 de diciembre. Poco después se confirmó el traslado a Buenos Aires, realizado el 26 de diciembre en avión sanitario bajo estricta supervisión médica. Durante la mañana del 27 se conoció el primer parte médico desde su nuevo centro de internación.





