Qué se sabe sobre la salud de Christian Petersen: el nuevo parte médico de 2026

El estado de salud de Christian Petersen, figura destacada de El Gourmet y El gran premio de la cocina (El Trece), se mantiene en exclusiva reserva. En primer lugar, el incidente se dio a conocer ocho días después. El primer parte médico del Hospital Alemán de Buenos Aires fue difundido el 27 de diciembre y uno nuevo fue dado a conocer en los primeros días de enero de 2026, donde se afirmó que continúa bajo monitoreo de los especialistas.