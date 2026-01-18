Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Este domingo seguirán las tormentas en el NOA y NEA, de manera aislada pero con intensidad significativa en muchos casos puntuales. Es por eso que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranja y amarilla por condiciones climáticas adversas en 16 provincias. En algunos distritos los fenómenos previstos implican eventos que, según detalla el SMN, pueden resultar “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
Frente a este peligoso contexto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes una serie de recomenaciones para las áreas bajo alerta naranja por tormentas: salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos. También recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no transitar calles anegadas.
¿Qué provincias están bajo alerta naranja por tormentas y cuáles bajo alerta amarilla?
Según el informe oficial, la alerta naranja por tormentas abarca el noroeste de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, el centro de Salta, Tucumán y el este de Catamarca. En estas zonas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se registrarán tormentas fuertes, algunas con características severas, con intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y lluvias muy abundantes.
Por otra parte, la alerta amarilla por tormentas incluye el norte de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, el norte y sur de Santa Fe, el sudeste y norte de Córdoba, Corrientes, Misiones, Formosa, el noroeste de Chaco, el sudeste de Santiago del Estero, el este y oeste de Salta, Jujuy, el centro de Catamarca, La Rioja, San Juan y el noroeste de San Luis.