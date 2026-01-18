Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Este domingo seguirán las tormentas en el NOA y NEA, de manera aislada pero con intensidad significativa en muchos casos puntuales. Es por eso que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranja y amarilla por condiciones climáticas adversas en 16 provincias. En algunos distritos los fenómenos previstos implican eventos que, según detalla el SMN, pueden resultar “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.