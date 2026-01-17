El NOA bajo alerta por tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

La alerta meteorológica se extenderá hasta el lunes

El SAT comparte el pronóstico de fenómenos intensos por las próximas 72 horas, por lo que anticipó que el temporal cubrirá una zona aún más grande el domingo. El segundo día del fin de semana, las tormentas afectarán tanto al NOA como al NEA. Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa y Chaco están marcadas en su totalidad bajo alerta amarilla. En Catamarca, La Rioja y San Juan solo están exceptuadas las zonas cordilleranas. La mitad sur de Misiones y gran parte de Corrientes –a excepción de una esquina hacia el sudeste– también esperan tormentas intensas.