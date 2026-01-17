El NOA bajo alerta por tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que todo el Noroeste argentino se encuentra bajo estado de advertencia. En su última actualización, a las 6.23 de la mañana del sábado, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) compartió el mapa de las regiones que tendrán fenómenos meteorológicos intensos. La mayor parte del territorio del NOA está bajo alerta amarilla.
El aviso del SAT anticipa que durante el sábado y algunos días más, diferentes provincias estarán bajo alerta meteorológica por tormentas. Además de esta región, también gran parte de Buenos Aires y de la Patagonia están bajo alerta amarilla. Mientras que en Buenos Aires se repite la causa de la advertencia, en el sur del país la alerta es por vientos fuertes y alcanza a Chubut, Santa Cruz y la costa de Tierra del Fuego.
El NOA bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas
En el Noroeste argentino, las zonas que están bajo alerta amarilla corresponden a seis provincias. La mitad oeste de Salta, toda la provincia de Jujuy y Tucumán, el centro y oeste de Catamarca, la mitad oeste de La Rioja y San Juan –a excepción de la zona cordillerana– están marcados en color amarillo en el mapa del SAT. El temporal avanzará desde el norte, donde las tormentas empezarán por la tarde, hacia el sur, donde aparecerán recién por la noche.
Toda el área marcada espera lluvias y tormentas de variada intensidad, según informó el SMN. Podría haber también granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros que podrían ser superados de forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían tener forma de nieve o granizo.
La alerta meteorológica se extenderá hasta el lunes
El SAT comparte el pronóstico de fenómenos intensos por las próximas 72 horas, por lo que anticipó que el temporal cubrirá una zona aún más grande el domingo. El segundo día del fin de semana, las tormentas afectarán tanto al NOA como al NEA. Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa y Chaco están marcadas en su totalidad bajo alerta amarilla. En Catamarca, La Rioja y San Juan solo están exceptuadas las zonas cordilleranas. La mitad sur de Misiones y gran parte de Corrientes –a excepción de una esquina hacia el sudeste– también esperan tormentas intensas.
La alerta continúa vigente para el lunes, pero las precipitaciones más intensas se relegarán únicamente al corazón del NOA. El pronóstico indica que habrá tormentas fuertes solo en la mitad este de Jujuy, el centro de Salta de norte a sur y toda la provincia de Tucumán.