Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

En la última sesión del 2025, los concejales aprobaron por nueve a uno el proyecto, impulsado por el oficialista Emiliano Vargas Aignasse. El único voto en contra fue del radical Leandro Argañaraz. “El problema acá es que salió una ordenanza que no es que da libertad a los achilateros, todo lo contrario, es coercitiva: si vos querés vender achilata, según la ordenanza, tenés que estar afiliado al gremio de Sivara y pagar una cuota sindical”, afirmó el opositor.