Okinawa: el reencuentro con la historia familiar

Por su parte, mi padre, Masao, fue un issei que formó parte de la última oleada de inmigrantes japoneses que llegaron en barco. Junto a su hermana, dejaron atrás una Okinawa arrasada por la guerra, que ya no formaba parte de Japón, ya que su administración había quedado a cargo de Estados Unidos. Llegó a la Argentina con 15 años y vivió en Santa Fe y Mendoza, hasta que se estableció en la Ciudad de Buenos Aires, donde conoció a mi madre y formó una familia con cuatro hijos en torno a la tintorería, otro de los oficios representativos de la comunidad japonesa en la Argentina.