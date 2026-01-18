Dimes y diretes del espectáculo

Música al atardecer
Agenda al aire libre
Distintos espectáculos al aire libre, con entrada gratuita, tendrán lugar esta tarde dentro del ciclo Música al Atardecer del Ente Tucumán Turismo. A los pies del Cristo Bendicente del cerro San Javier, desde las 18.30 habrá folclore a cargo de Diego Herrera; mientras que actuarán Pía Lorente y Alejandra de Amicis, integrantes del Ballet Estable y de la Compañía de Danza Contemporánea de la Provincia. En tanto, a partir de las 19, en el anfiteatro Los Tucu Tucu del dique El Cadillal se presentará en vivo la Banda Explosiva con una selección popular bailable de cumbia y cuarteto, entre otros ritmos. A la misma hora, pero en la plaza San Martín de Amaicha del Valle, concluirá el ciclo de recitales protagonizados por Dj’s tucumanos, con la participación de Cefe y un set pensado para la familia. También con entrada gratuita, en el Teatro del Pueblo de San Pedro de Colalao se proyectarán hoy dos películas: a las 18 se verá “Demon Slayer: Castillo Infinito”, en la cual Tanjiro y los Pilares enfrentan su destino mientras se define el futuro de la humanidad; y a las 20, la comedia nacional “Homo Argentum”, protagonizada por Guillermo Francella en una sucesión de escenas independientes, con la dirección de Gastón Duprat y Mariano Cohn.
Desfile de modas
Propuesta de Roberto Pérez Názar
Ayer, al cierre de esta edición, los jardines del Hotel Castillo de Piedra en Tafí del Valle eran el marco ideal para el Desfile Turismo Moda 2026, un evento creado y dirigido por Roberto Pérez Názar y su agencia de modelos New Face, con la intervención del Dj Matías Gigena. Estaba prevista la presentación de las colecciones de la diseñadora tucumana Juana Montoya, los diseños de Huerto Bulacio, la última tendencia en joyas y accesorios de Joyería Marcelo Chavan y la producción de La Ruta de los Artesanos, con una puesta en valor de esta industria ancestral para su visibilización. El objetivo era mostrar el protagonismo del emprendedurismo, de la industria textil del norte argentino, y del diseño y la creatividad local, en una propuesta que comenzó hace 25 años y declarada de Interés Turístico Provincial por el Ente Tucumán Turismo.
Murió Marikena Monti
La cantante y actriz tenía 82 años
Considerada una figura fundamental del cruce entre la música, el teatro y la exploración escénica cultural argentina, falleció ayer a los 82 años la actriz y cantante Marikena Monti. En simultáneo con su particular y versátil estilo de interpretar canciones en sus shows, donde combinaba actuación, canto, poesía y literatura en espacios alternativos como el Instituto Di Tella y salas pequeñas con propuestas de café concert, participó en teatro, televisión (en “La Botica del Ángel” y “Sábados circulares”) y cine, en los elencos de “La Mary”, “Comedia rota” y “Conviviendo con la muerte”, entre otras películas nacionales. Su proyección internacional tuvo a Francia como principal destino.