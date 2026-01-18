Dimes y diretes del espectáculo

Distintos espectáculos al aire libre, con entrada gratuita, tendrán lugar esta tarde dentro del ciclo Música al Atardecer del Ente Tucumán Turismo. A los pies del Cristo Bendicente del cerro San Javier, desde las 18.30 habrá folclore a cargo de Diego Herrera; mientras que actuarán Pía Lorente y Alejandra de Amicis, integrantes del Ballet Estable y de la Compañía de Danza Contemporánea de la Provincia. En tanto, a partir de las 19, en el anfiteatro Los Tucu Tucu del dique El Cadillal se presentará en vivo la Banda Explosiva con una selección popular bailable de cumbia y cuarteto, entre otros ritmos. A la misma hora, pero en la plaza San Martín de Amaicha del Valle, concluirá el ciclo de recitales protagonizados por Dj’s tucumanos, con la participación de Cefe y un set pensado para la familia. También con entrada gratuita, en el Teatro del Pueblo de San Pedro de Colalao se proyectarán hoy dos películas: a las 18 se verá “Demon Slayer: Castillo Infinito”, en la cual Tanjiro y los Pilares enfrentan su destino mientras se define el futuro de la humanidad; y a las 20, la comedia nacional “Homo Argentum”, protagonizada por Guillermo Francella en una sucesión de escenas independientes, con la dirección de Gastón Duprat y Mariano Cohn.