Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: cuáles son los beneficios para la Argentina

El Gobierno nacional aseguró que el Acuerdo de Asociación y el Acuerdo Comercial Interino entre el Mercosur y la Unión Europea constituyen un hito en la inserción internacional de la Argentina, con impactos directos sobre el comercio exterior, la inversión y el posicionamiento del país en los mercados globales.
Ambos instrumentos fueron suscriptos hoy en Asunción por los presidentes y cancilleres de los países del Mercosur y por el comisario de Comercio de la Comisión Europea. Según la evaluación oficial, el entendimiento mejorará de manera sustancial las condiciones de acceso de los productos argentinos a uno de los mercados más relevantes del mundo. La Unión Europea agrupa a 450 millones de habitantes y es la tercera economía global, con una participación del 15% del producto bruto mundial. En ese marco, el Gobierno afirmó en un comunicado que el acuerdo “representa un salto cualitativo y cuantitativo en la estrategia de inserción internacional de la Argentina”.
Fuerte impulso a las exportaciones argentinas
Uno de los ejes centrales del acuerdo es el impulso a las exportaciones de bienes. La Unión Europea es el segundo mayor importador del planeta, concentrando el 13% de las compras internacionales. El entendimiento establece que el bloque europeo eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial para otro 7,5% mediante cuotas y distintos mecanismos. Solo el 0,5% de los envíos quedará excluido. De acuerdo con el documento oficial, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur hacia la UE se verá beneficiado.
El Gobierno detalló que los principales productos exportados por la Argentina tendrán mejoras arancelarias inmediatas o graduales, con plazos de hasta diez años. En el caso de la carne, que hoy paga aranceles de entre 20% y 60%, se prevé una reducción a 0% dentro de la cuota Hilton y a 7,5% para nuevas cuotas por un total de 99.000 toneladas a distribuir entre los países del Mercosur.
Para los langostinos y calamares, los aranceles actuales de entre 8% y 12% se reducirán a 0%. El biodiesel pasará de un arancel de 6,5% a 0% al cabo de diez años, mientras que la merluza dejará de tributar el 15% vigente. La miel, que hoy paga 17,3%, accederá a un arancel cero mediante una nueva cuota de 45.000 toneladas. También se eliminarán los aranceles para cítricos y frutas como limones, naranjas, peras, arándanos, cerezas y kiwi, que actualmente enfrentan tasas de hasta 17%.
Cuotas agrícolas y sectores específicos
En materia agrícola, el acuerdo contempla cuotas para carne bovina, maíz, arroz, carne aviar y etanol, que el Gobierno definió como “las más grandes jamás otorgadas por la Unión Europea”. El Mercosur será responsable de la distribución y certificación de las exportaciones dentro de esos cupos y deberá definir en una etapa posterior la asignación interna entre los países miembros.
El sector vitivinícola también se verá favorecido. La Unión Europea eliminará los aranceles al vino argentino y reconocerá 96 indicaciones geográficas y expresiones tradicionales, como “reserva” y “gran reserva”, un reclamo histórico de los productores locales.
En pesca, productos como langostinos, merluza hubbsi congelada -entera y en filets- y calamar accederán al mercado europeo libres de aranceles desde la entrada en vigor del acuerdo.
Impacto en economías regionales y reducción de barreras
El Gobierno subrayó el impacto positivo sobre las economías regionales. Productos que hoy enfrentan aranceles elevados, como frutas frescas, frutos secos, legumbres, tabaco, hortalizas, aceite esencial de limón, mate y té, mejorarán sus condiciones de acceso al mercado europeo. Además, el acuerdo permitirá equiparar las condiciones de competencia con países que ya cuentan con tratados de libre comercio con la UE, como Chile, Perú, Colombia, México, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelandia.
Otro punto destacado es la reducción de barreras no arancelarias. Se establecen procedimientos y plazos en materia sanitaria y fitosanitaria para facilitar el comercio y otorgar mayor previsibilidad a los exportadores. También se acordó la creación de un mecanismo de consultas bilaterales para resolver problemas comerciales de forma ágil.
Industria, plazos y sector automotor
El documento oficial resalta que el acuerdo brindará estabilidad en las reglas de acceso a uno de los principales mercados de exportación de la Argentina, reduciendo el riesgo de medidas discriminatorias o proteccionistas. Según el Gobierno, el entendimiento “consolida un camino de alineamiento con las mejores y más modernas prácticas internacionales”, especialmente en comercio exterior.
En el plano industrial, el Mercosur dejará excluido el 9% de las importaciones desde la Unión Europea correspondientes a productos sensibles. Además, el 60% de las importaciones del bloque se desgravará en plazos de diez años o más. La UE, por su parte, eliminará los aranceles a las importaciones provenientes del Mercosur a un ritmo más acelerado: el 76% tendrá desgravación inmediata y el resto se liberalizará en plazos de cuatro, siete y 10 años.
El acuerdo prevé una apertura gradual del sector automotor. El Mercosur eliminará los aranceles de importación de vehículos de pasajeros en un plazo de quince años, con cronogramas más extensos -de entre 18 y 30 años- para vehículos eléctricos, híbridos, a hidrógeno y de nuevas tecnologías. También se habilita la aplicación de salvaguardias bilaterales específicas para el sector durante los primeros 18 años de vigencia.
Proyecciones de exportaciones e inversiones
Desde el Gobierno indicaron que la apertura mejorará el acceso a insumos industriales, reduciendo precios y ampliando la oferta de maquinaria y bienes de capital. En términos de impacto exportador, las estimaciones oficiales señalan que las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrían crecer hasta 76% en los primeros cinco años y hasta 122% en un horizonte de diez años. En valores, los envíos pasarían de U$S8.641 millones en 2025 a U$S15.166 millones en cinco años y a U$S19.165 millones en diez años.
El acuerdo también apunta a diversificar la canasta exportadora y aumentar el valor agregado. El Gobierno proyecta un crecimiento cercano al 15% en las exportaciones agroindustriales y de alrededor del 30% en las industriales, con foco en autopartes, insumos químicos y petroquímicos, además del potencial de los servicios basados en el conocimiento.
En materia de inversiones, la Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina, con un stock cercano a U$S75.000 millones, equivalente a alrededor del 40% del total. Según el documento oficial, el acuerdo crea un marco regulatorio que “otorga certidumbre y previsibilidad a los operadores económicos”, facilitando las decisiones de inversión.
Finalmente, el Gobierno explicó que, tras la firma, ambos bloques deberán ratificar el acuerdo según sus procesos internos. Una vez ratificado por la Argentina y la Unión Europea, el entendimiento podrá aplicarse de manera bilateral, incluso si otros países del Mercosur aún no completaron ese trámite.