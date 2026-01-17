Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: cuáles son los beneficios para la Argentina

Ambos instrumentos fueron suscriptos hoy en Asunción por los presidentes y cancilleres de los países del Mercosur y por el comisario de Comercio de la Comisión Europea. Según la evaluación oficial, el entendimiento mejorará de manera sustancial las condiciones de acceso de los productos argentinos a uno de los mercados más relevantes del mundo. La Unión Europea agrupa a 450 millones de habitantes y es la tercera economía global, con una participación del 15% del producto bruto mundial. En ese marco, el Gobierno afirmó en un comunicado que el acuerdo “representa un salto cualitativo y cuantitativo en la estrategia de inserción internacional de la Argentina”.