Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: "Elegimos el comercio justo sobre los aranceles"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este sábado que la Unión Europea y el Mercosur eligieron “el comercio justo sobre los aranceles”, en la antesala de la histórica firma del acuerdo bilateral de libre comercio entre ambos bloques, concretada en Asunción.
“Elegimos una asociación productiva y a largo plazo por encima del aislamiento y, por encima de todo, tenemos la intención de ofrecer beneficios reales y tangibles” a los ciudadanos, expresó la funcionaria europea, al destacar el alcance estratégico del tratado.
Desde el país anfitrión, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró que la Unión Europea y el Mercosur hayan optado por “el camino del diálogo” y “la cooperación”, luego de negociaciones que se extendieron durante más de 25 años.
En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, subrayó que el acuerdo, que pone en marcha una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, representa “una apuesta decidida por la apertura, el intercambio y la cooperación frente al aislamiento, el militarismo y el uso del comercio como arma geopolítica”.
El entendimiento, que comenzó a negociarse en 1999 entre la Unión Europea y los países fundadores del Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay-, da origen a un mercado que representa el 30% del Producto Bruto Interno mundial y abarca a más de 700 millones de consumidores.
Según los términos del tratado, el acuerdo UE-Mercosur elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral. En ese marco, favorece las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas hacia los países del Mercosur. A cambio, facilita el ingreso al mercado europeo de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja.
La firma del acuerdo se produce en un contexto de fuerte incertidumbre global, marcado por políticas proteccionistas, las amenazas de nuevos aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y protestas en numerosos países de la Unión Europea en rechazo al tratado.