Brasil en el verano 2026: cuáles son las playas con contaminación que conviene evitar

Con el inicio de la temporada alta, un reciente informe sobre la calidad del agua en las costas brasileñas encendió las alarmas entre turistas y autoridades sanitarias. Según un estudio replicado por medios locales, cerca del 70 % de las playas evaluadas a lo largo de Brasil no cumple con las condiciones sanitarias recomendadas para el baño, marcando el peor registro de la última década.
El deterioro en la calidad del agua se atribuye principalmente a lluvias intensas combinadas con fallas en los sistemas de saneamiento básico, que favorecen la llegada de efluentes y residuos al mar. Zonas muy elegidas por veraneantes, como Balneario Camboriú, Bombinhas, Florianópolis y tramos de Río de Janeiro como Botafogo o parte del Arpoador en Ipanema, figuran entre los destinos donde las autoridades recomiendan extremar precauciones o incluso evitar el baño.
Brasil verano 2026: las playas con contaminación que conviene evitar
El informe hace hincapié en algunos sectores puntuales de los siguientes sitios:
Balneario Camboriú.
Bombas.
Bombinhas.
Florianópolis.
Botafogo.
Arpoador, en Ipanema.
Buzios, la playa Armação.
Guarujá e Ilhabela