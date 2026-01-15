Brasil en el verano 2026: cuáles son las playas con contaminación que conviene evitar

Todos los años el medio Folha de San Pablo realiza un relevamiento oficial del estado de las playas de todas las costas de Brasil al inicio de la temporada. Según el estudio, este verano el 70% de las playas no estarían aptas para bañarse, siendo el nivel más alto de los últimos diez años. Esto se debe al elevado volumen de lluvias y a las deficiencias en el saneamiento básico.