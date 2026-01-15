Secciones
Brasil en el verano 2026: cuáles son las playas con contaminación que conviene evitar

El medio Folha de San Pablo realizó un informe oficial del estado de las playas en Brasil. El 70% no estaría apto para bañarse.

Estas son las playas de Brasil que es mejor evitar en el verano 2026
Con el inicio de la temporada alta, un reciente informe sobre la calidad del agua en las costas brasileñas encendió las alarmas entre turistas y autoridades sanitarias. Según un estudio replicado por medios locales, cerca del 70 % de las playas evaluadas a lo largo de Brasil no cumple con las condiciones sanitarias recomendadas para el baño, marcando el peor registro de la última década.

Ante el boom de viajes de tucumanos a Brasil, refuerzan la vacunación contra la fiebre amarilla

Ante el boom de viajes de tucumanos a Brasil, refuerzan la vacunación contra la fiebre amarilla

El deterioro en la calidad del agua se atribuye principalmente a lluvias intensas combinadas con fallas en los sistemas de saneamiento básico, que favorecen la llegada de efluentes y residuos al mar. Zonas muy elegidas por veraneantes, como Balneario Camboriú, Bombinhas, Florianópolis y tramos de Río de Janeiro como Botafogo o parte del Arpoador en Ipanema, figuran entre los destinos donde las autoridades recomiendan extremar precauciones o incluso evitar el baño.

Brasil verano 2026: las playas con contaminación que conviene evitar

Todos los años el medio Folha de San Pablo realiza un relevamiento oficial del estado de las playas de todas las costas de Brasil al inicio de la temporada. Según el estudio, este verano el 70% de las playas no estarían aptas para bañarse, siendo el nivel más alto de los últimos diez años. Esto se debe al elevado volumen de lluvias y a las deficiencias en el saneamiento básico.

El informe hace hincapié en algunos sectores puntuales de los siguientes sitios:

Balneario Camboriú.

Bombas.

Bombinhas.

Florianópolis.

Botafogo.

Arpoador, en Ipanema.

Buzios, la playa Armação.

Guarujá e Ilhabela

