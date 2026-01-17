Secciones
Vargas Aignasse: "Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad"

El legislador peronista cuestionó las políticas implementadas por la gestión de Javier Milei.

Gerónimo Vargas Aignasse. Gerónimo Vargas Aignasse.
El legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse cargó contra las políticas económicas y sociales del gobierno de Javier Milei, y aseveró que "los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad".

El mensaje del peronista llegó tras los cuestionamientos que resonaron desde las filas de La Libertad Avanza por los programas alimentarios aplicados por la gestión de Osvaldo Jaldo.

Vargas Aignasse apuntó al fondo de la cuestión, y advirtió sobre las consecuencias de las decisiones de Milei, entre ellas, la iniciativa para la reforma laboral, bajo discusión en el Senado de la Nación.

"El debate sobre una reforma laboral debe darse con seriedad y honestidad política. Actualizar el marco normativo frente a las nuevas modalidades de trabajo es necesario, sin afectar derechos adquiridos y preservando un equilibrio real entre trabajadores y empleadores. Presentar la reforma laboral como la solución a la crisis económica es un diagnóstico equivocado", aseguró el legislador afín a la Casa de Gobierno.

Vargas Aignasse apuntó que "la situación crítica de la industria nacional y de las pymes no es consecuencia del régimen laboral, sino de un modelo económico basado en recesión, caída del consumo y apertura indiscriminada de importaciones".

"Esta política obliga a la industria argentina a competir en condiciones de absoluta desigualdad con productos extranjeros elaborados con costos ínfimos, muchas veces bajo regímenes de mano de obra precarizada o semi esclava, sin una baja de impuestos ni acceso al crédito", argumentó.

Y marcó que esta realidad "se expresa con claridad en Tucumán: la principal empresa textil del país cerró una de sus plantas en Los Gutiérrez, Alderetes, perteneciente a Hilados S.A., dejando unos 190 trabajadores sin empleo y afectando a toda la cadena de valor local". "Esta situación se replica en casi todos los rubros productivos", alertó Vargas Aignasse.

El oficialista añadió que la Unión Industrial Argentina y la Unión Industrial de Tucumán, entre otras entidades, "vienen advirtiendo sobre este escenario". "Por eso, instamos al Poder Ejecutivo Nacional a revisar de manera urgente el rumbo económico, regular inteligentemente las importaciones, aliviar la carga fiscal, garantizar crédito productivo y reactivar el mercado interno. No hay desarrollo sin industria ni empleo sin producción nacional", aseguró Vargas Aignasse.

