Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce

Maúlla

El fiscal de Estado adjunto de la Provincia, Raúl Ferrazzano, salió al cruce del liberal. “Catalán quiere rugir, pero maúlla. Está absolutamente desconectado de la realidad”, aseveró el funcionario jaldista, también en diálogo con LG Play. Ferrazzano advirtió que el liberal “habla de oportunidades para los partidos políticos, cuando en la agenda pública hoy la preocupación es la igualdad de oportunidades para la ciudadanía, que la está pasando realmente mal”. Además, reclamó que, estando cerca del Gobierno nacional, ayude a Tucumán para que se reconozcan las deudas que reclama la Provincia. “Catalán reniega de un sistema político del que es parte hace más de 30 años; fue funcionario de Daniel Scioli y de Alberto Fernández”, enrostró.