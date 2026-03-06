Secciones
Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce

LLA y el PJ, en debate.

LLA y el PJ, en debate.
Hace 1 Hs

El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán, insistió con las críticas al régimen electoral, en particular, a los acoples que rigen desde la reforma constitucional de 2006.

“Los tucumanos tienen que tomar conciencia de que el sistema electoral no es un tema menor. Es la madre de todas las batallas. El sistema de acoples le quita libertad a los ciudadanos para elegir y le quita igualdad de participación a los partidos políticos”, afirmó el ex funcionario de Javier Milei en una entrevista con Buen Día, en LG Play.

Catalán remarcó que “quien maneja las cajas del Estado tiene recursos para poner 73 acoples, como pasó en 2023”. “El resto no tiene esa posibilidad”, diferenció.

El referente liberal recordó que, cuando se desempeñó como vicejefe de Gabinete de la Nación, dio impulso por directiva de Milei a la Boleta Única Papel. “(Ese instrumento) simplifica el sistema electoral, dándole igualdad de oportunidades a todos los partidos y reduciendo el costo de las elecciones”, añadió el presidente de LLA-Tucumán.

A modo de ejemplo, recordó que en los comicios nacionales de octubre pasado los resultados estuvieron disponibles “a las 20.30”. Y como contraste, recordó que, si bien el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la reforma electoral en sus discursos de apertura de sesiones, finalmente el oficialismo no introdujo cambios sobre las reglas que impactan en los comicios locales. “Era cantado que no iban a hacer nada”, dijo.



Maúlla

El fiscal de Estado adjunto de la Provincia, Raúl Ferrazzano, salió al cruce del liberal. “Catalán quiere rugir, pero maúlla. Está absolutamente desconectado de la realidad”, aseveró el funcionario jaldista, también en diálogo con LG Play. Ferrazzano advirtió que el liberal “habla de oportunidades para los partidos políticos, cuando en la agenda pública hoy la preocupación es la igualdad de oportunidades para la ciudadanía, que la está pasando realmente mal”. Además, reclamó que, estando cerca del Gobierno nacional, ayude a Tucumán para que se reconozcan las deudas que reclama la Provincia. “Catalán reniega de un sistema político del que es parte hace más de 30 años; fue funcionario de Daniel Scioli y de Alberto Fernández”, enrostró.

Temas Partido JusticialistaRaúl FerrazzanoJavier MileiLa Libertad AvanzaLisandro Catalán
