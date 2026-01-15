Estrenos de cine: rituales malditos en “La Virgen de la Tosquera”

Mariana Enríquez es una de las voces más potentes de los últimos tiempos, referente de lo que se bautizó genéricamente como “la nueva narrativa argentina”. La escritora y periodista tiene una amplia proyección internacional, a partir de textos que abordan el género del terror gótico. A partir de su inventiva, hoy se estrena en los cines de todo el país “La Virgen de la Tosquera”, la película de Laura Casabé con guión de Benjamín Naishtat, basada en el cuento homónimo y en “El carrito”, textos que fueron publicados en su libro de 2009 “Los peligros de fumar en la cama”.
La producción estuvo en los festivales de Sundance, Río y Sitges (ganó como mejor proyecto en el mercado “Sitges PitchBox”) y ganó el gran premio de la Competencia Oficial Argentina en el último BAFICI, junto a la estatuilla a la mejor dirección para Casabé (y otros reconocimientos de las asociaciones de cronistas y de sonidistas). Asimismo, el filme fue seleccionado por The Hollywood Reporter como parte de “Las 10 mejores películas en español de 2025”, a partir de su potente lenguaje visual que le permitió a la directora crear una atmósfera inquietante en el caluroso verano de fines de 2002, apenas unos meses después del estallido social del 20 y 21 de diciembre de 2001 dentro de una profunda crisis política, económica y social.
En ese contexto, Natalia, Mariela y Josefina, tres inseparables amigas, viven en las afueras de Buenos Aires; acaban de terminar el último año de la escuela secundaria, y se enamoran locamente de Diego, su amigo de toda la vida. Cuando la relación de Natalia con Diego parece incipiente, aparece Silvia, una chica mayor y con más experiencia, que captura la atención del joven, lo que pone a su enamorada frente al desamor, al rechazo y al miedo a perderlo todo. Con ayuda de su abuela Rita, decide entonces realizar un conjuro contra la nueva pareja, apelando a macumbas vernáculas. Algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia, una cualidad desconocida y misteriosa que la empodera y conduce a un crudo desenlace.
El elenco internacional, conformado por argentinos, mexicanos y españoles para potenciar su ingreso al mercado global, está conformado por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores, con la participación especial de Dady Brieva.