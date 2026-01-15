Estrenos de cine: rituales malditos en “La Virgen de la Tosquera”

En ese contexto, Natalia, Mariela y Josefina, tres inseparables amigas, viven en las afueras de Buenos Aires; acaban de terminar el último año de la escuela secundaria, y se enamoran locamente de Diego, su amigo de toda la vida. Cuando la relación de Natalia con Diego parece incipiente, aparece Silvia, una chica mayor y con más experiencia, que captura la atención del joven, lo que pone a su enamorada frente al desamor, al rechazo y al miedo a perderlo todo. Con ayuda de su abuela Rita, decide entonces realizar un conjuro contra la nueva pareja, apelando a macumbas vernáculas. Algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia, una cualidad desconocida y misteriosa que la empodera y conduce a un crudo desenlace.