Milei: "Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur-UE"

El mandatario aseguró que el entendimiento es el mayor logro del bloque desde su creación.

Milei: Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur-UE
Hace 3 Hs

El presidente de la Nación Javier Milei, ratificó este sábado en Paraguay que Argentina “avanzará decididamente” hacia la ratificación legislativa del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea.

Durante su discurso, el mandatario celebró la concreción del acuerdo y anticipó que enviará el proyecto de ley al Congreso “en los próximos días”, con el objetivo de que sea tratado durante las sesiones extraordinarias. Además, instó al Parlamento Europeo a que también apruebe el tratado a la brevedad.

Destacó la relevancia política y económica del acuerdo y recordó que “tras 25 largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea”, al que calificó como “quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación”. El Presidente señaló que este resultado fue posible por una decisión estratégica que Argentina impulsó con determinación durante su presidencia pro tempore el año pasado.

En su alocución, el jefe de Estado sostuvo que el tratado refleja “una inserción internacional más abierta, previsible, flexible y dinámica” y aprovechó para reconocer el liderazgo europeo que permitió alcanzar el acuerdo. En ese marco, elogió especialmente a la presidenta del consejo de ministros de Italia, Georgia Meloni, a quien definió como “mi amiga”, y afirmó que su “compromiso y apoyo fueron determinantes para que este acuerdo pueda concretarse hoy”.

La implementación del acuerdo, un punto clave

El presidente Milei subrayó la necesidad de una implementación efectiva del acuerdo y advirtió que “es fundamental que en la etapa de implementación se preserve el espíritu de lo negociado”. En ese sentido, alertó que la incorporación de mecanismos que restrinjan el acceso, como cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente, “reducirá significativamente el impacto económico del acuerdo y atentará contra el objetivo esencial del mismo”.

Por eso, el mandatario remarcó que los organismos deben “velar en nuestros parlamentos porque esto no ocurra” y enfatizó que “los 25 años invertidos nos obligan a estar a la altura en esta última etapa”.

