Milei: "Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur-UE"

En su alocución, el jefe de Estado sostuvo que el tratado refleja “una inserción internacional más abierta, previsible, flexible y dinámica” y aprovechó para reconocer el liderazgo europeo que permitió alcanzar el acuerdo. En ese marco, elogió especialmente a la presidenta del consejo de ministros de Italia, Georgia Meloni, a quien definió como “mi amiga”, y afirmó que su “compromiso y apoyo fueron determinantes para que este acuerdo pueda concretarse hoy”.