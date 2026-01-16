Rally Dakar: Luciano Benavides perdió la punta y deberá buscar la hazaña en la última etapa

Por otro lado, en la categoría de los Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi vienen de ganar el último especial y se ubican quintos en la sumatoria total, mientras que Manuel Andújar se mantiene en el séptimo lugar. Además, en las categorías de energías alternativas, Argentina tiene presencia con Benjamín Pascual, quien resiste en el tercer puesto de la Mission 1000 con su moto eléctrica. Todo este despliegue de talento nacional culminará este sábado a partir de la 1 de la mañana, cuando los motores rujan por última vez en Yanbu para coronar a los campeones de la carrera más difícil del mundo.