The Rolling Stones: ¿la mítica banda vuelve a Argentina?

Este sábado, el diario británico Daily Mail publicó un dato que el histórico grupo integrado por Richards, Mick Jagger y Ronnie Wood estaría analizando dejar de lado las extensas giras internacionales para apostar por un formato más acotado con ciclos de presentaciones en ciudades puntuales. La propuesta incluiría, al menos por ahora, tres destinos estratégicos: Reino Unido, Estados Unidos y Argentina, países donde cuentan con uno de los públicos más numerosos y mantienen una de sus bases de fans más fieles del mundo.