The Rolling Stones: ¿la mítica banda vuelve a Argentina?

Por razones de salud, el histórico grupo de rock, canceló su gira europea. Pero evalúa un nuevo formato de shows y suma al país entre sus opciones.

The Rolling Stones. Foto tomada de internet. The Rolling Stones. Foto tomada de internet.
Hace 4 Hs

Tras la cancelación de una gira europea prevista para 2026, por problemas de salud de Keith Richards, una nueva información reavivó la expectativa entre los seguidores de The Rolling Stones.

Este sábado, el diario británico Daily Mail publicó un dato que el histórico grupo integrado por Richards, Mick Jagger y Ronnie Wood estaría analizando dejar de lado las extensas giras internacionales para apostar por un formato más acotado con ciclos de presentaciones en ciudades puntuales. La propuesta incluiría, al menos por ahora, tres destinos estratégicos: Reino Unido, Estados Unidos y Argentina, países donde cuentan con uno de los públicos más numerosos y mantienen una de sus bases de fans más fieles del mundo.

La modalidad implicaría una semana de conciertos consecutivos, seguida de dos semanas de descanso, una dinámica pensada para reducir el desgaste físico, especialmente en Richards, afectado por una artrosis que compromete las articulaciones de sus brazos, según informa La Nación.

En los últimos años, las residencias artísticas se consolidaron como una alternativa cada vez más frecuente en la industria musical. A diferencia de las giras tradicionales, los artistas se establecen por un tiempo en un mismo escenario (teatros o auditorios) y ofrecen múltiples funciones, al estilo de una producción teatral. Las Vegas es uno de los ejemplos más emblemáticos de este formato.

Según el Daily Mail, esta estrategia permitiría a The Rolling Stones seguir activos sin exigirle al guitarrista un ritmo que pueda afectar su salud, manteniendo al mismo tiempo el vínculo con su público. Para los fans argentinos, la sola mención del país en estos planes vuelve a encender la ilusión de un nuevo reencuentro con la legendaria banda.

