La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock

El verano tucumano suma un nuevo plan fuerte para los amantes de la música en vivo. El sábado 24 de enero desde las 20 horas, el Club Juventud Unida (Sarmiento 465, Tafí Viejo) será sede de la primera edición del Festival Don Vargas Rock, una noche dedicada al rock nacional y local que promete convertirse en una cita clave de la temporada. Habrá artistas locales del género y un show.
El Festival Don Vargas se desarrollará en dos jornadas. Además del sábado, el viernes 23 estará dedicado al folklore con el Chaqueño Palavecino, consolidando una propuesta cultural diversa y popular. Las entradas anticipadas ya se consiguen de manera online y, desde el 14 de enero, también están disponibles en puntos de venta físicos de San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo.
La Beriso, La Ruth, Jardín de Gente y más
Con más de una década de trayectoria, La Beriso llega a Tucumán como una de las bandas más convocantes del rock argentino. Con canciones que combinan rock barrial, letras directas y estribillos coreables, el grupo liderado por Rolo Sartorio promete un show cargado de clásicos y momentos emotivos.
La grilla se completa con una fuerte presencia local. La Vespa aportará su rock potente y letras urbanas. Barrio llegará con una propuesta cruda y directa, ligada al rock alternativo y a la identidad barrial. También dirá presente Jardín de Gente, banda que rinde homenaje al legado del rock nacional con versiones y un sonido que conecta generaciones. Sipeganboys, con una impronta más descontracturada, sumará frescura y energía al escenario.
El cierre local estará a cargo de La Ruth, una propuesta emergente que combina rock moderno con matices indie y una estética cuidada, consolidándose como una de las nuevas apuestas de la escena joven.
2x1 en entradas
La organización lanzó una promo 2x1 en todas las entradas, una oportunidad para abaratar el costo y asistir en grupo. Con esta promoción, la entrada tiene un valor de $ 30.000 (dos accesos), mientras que la platea con silla 2x1 cuesta $ 40.000. Ambas opciones están disponibles a través del sistema de venta online oficial del festival en: donvargas.entradanet.com/
También se pueden adquirir de forma presencial en los siguientes puntos de venta: Bar Tercer Tiempo (Av. Avellaneda 334, San Miguel de Tucumán); Bar Bromelia (Perú Sud 124, Tafí Viejo); Drugstore El Cheto (Perú 226, Tafí Viejo); Los Gallegos (Uttinger 559, Tafí Viejo) y Glass Beauty (San Martín 289, Tafí Viejo).