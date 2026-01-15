La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock

El verano tucumano suma un nuevo plan fuerte para los amantes de la música en vivo. El sábado 24 de enero desde las 20 horas, el Club Juventud Unida (Sarmiento 465, Tafí Viejo) será sede de la primera edición del Festival Don Vargas Rock, una noche dedicada al rock nacional y local que promete convertirse en una cita clave de la temporada. Habrá artistas locales del género y un show.