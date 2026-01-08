Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

Durante años fue sinónimo de fiesta nocturna, clubes underground y miradas prejuiciosas. Hoy, la música electrónica dio un salto histórico en Francia: el gobierno la reconoció oficialmente como patrimonio cultural inmaterial, ubicándola al nivel de las tradiciones que definen la identidad del país.
El anuncio fue realizado por la ministra de Cultura, Rachida Dati, y marca un antes y un después para un género que nació en los márgenes y terminó conquistando escenarios, festivales y audiencias en todo el mundo. La inclusión en el Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial legitima su valor artístico, social y cultural.
Un reconocimiento que va más allá de la música
La decisión equipara a la electrónica con otras expresiones culturales históricas francesas y reconoce el papel clave de clubs, festivales, DJs y productores que dieron forma a la escena local. En especial, destaca a la French Touch, el movimiento que desde los años 90 proyectó a Francia como potencia global del sonido electrónico.
Este paso no es aislado. Alemania ya había hecho lo propio con el techno de Berlín, y Francia ahora se suma a una tendencia europea que busca preservar expresiones culturales contemporáneas, muchas veces ignoradas por las instituciones tradicionales.
Incluso el presidente Emmanuel Macron adelantó su intención de impulsar la candidatura de la música electrónica francesa ante la UNESCO, lo que ampliaría aún más su alcance simbólico y político.
French Touch: un sonido que conquistó el mundo
La French Touch no es solo un estilo musical: es una marca cultural reconocida a nivel internacional. Artistas como Daft Punk, Justice, Air, Phoenix, M83 y Jean-Michel Jarre se convirtieron en embajadores de un sonido que mezcló electrónica, pop y experimentación.
Jarre, pionero del género desde los años 70 y embajador de la UNESCO desde 1993, fue una figura clave en esta historia. Su disco Oxygène es considerado una obra fundacional y un punto de partida para la expansión global de la electrónica francesa.
Festivales emblemáticos y clubes legendarios funcionaron como verdaderos laboratorios culturales, desde donde la música electrónica francesa se expandió hacia Europa, América y Asia.
Del prejuicio al orgullo cultural
El reconocimiento también tiene un fuerte valor simbólico. Durante décadas, la electrónica estuvo asociada a la marginalidad, la represión y la desconfianza estatal.
Hoy, ese mismo Estado que antes estigmatizaba al género lo reconoce como parte de su memoria colectiva. La electrónica deja de ser vista solo como ocio nocturno y se afirma como una expresión cultural viva, en permanente transformación.
La decisión francesa no solo fortalece a la escena local, sino que envía un mensaje al mundo: las culturas jóvenes y urbanas también construyen patrimonio. Al respaldar institucionalmente a la música electrónica, Francia apuesta por su preservación, difusión y proyección internacional.
En tiempos donde las identidades culturales se redefinen, este reconocimiento confirma que la electrónica ya no vive solo en la pista de baile: ahora también forma parte de la historia.