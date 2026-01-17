El "Indio" Solari recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA y envió un emotivo mensaje al público

Carlos “Indio” Solari supo movilizar a los argentinos de la manera que pocos pudieron hacerlo. Locura, entusiasmo, fanatismo o una fidelidad desmedida; los calificativos a veces no alcanzan para definir aquello que las misas ricoteras del músico argentino encienden en el público. Referente indiscutido del rock nacional y fundador de la emblemática banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el “Indio” fue objeto de análisis por su capacidad de mover a las masas. Así fue que hace un mes, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires reconoció que Solari era una pieza fundamental en la cultura de nuestro país.