Secciones
EspectáculosFamosos

El "Indio" Solari recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA y envió un emotivo mensaje al público

Hace un mes, el músico fue reconocido con el máximo título de la casa de altos estudios y tras recibirlo, se sinceró con sus seguidores.

El músico fue distinguido por su vasta trayectoria artística, de más de cinco décadas, y por su aporte a la “cultura popular” argentina El músico fue distinguido por su vasta trayectoria artística, de más de cinco décadas, y por su aporte a la “cultura popular” argentina Fuente: Reuters
Hace 3 Hs

Carlos “Indio” Solari supo movilizar a los argentinos de la manera que pocos pudieron hacerlo. Locura, entusiasmo, fanatismo o una fidelidad desmedida; los calificativos a veces no alcanzan para definir aquello que las misas ricoteras del músico argentino encienden en el público. Referente indiscutido del rock nacional y fundador de la emblemática banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el “Indio” fue objeto de análisis por su capacidad de mover a las masas. Así fue que hace un mes, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires reconoció que Solari era una pieza fundamental en la cultura de nuestro país.

El 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, según un mapa del Conicet y la UBA

El 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, según un mapa del Conicet y la UBA

Sus obras fueron objeto de estudio académico, sus letras un idioma propio y su relación profunda con el público lo llevó a ser portada de cientos de portales de noticias. El “Indio” es un ícono de la música argentina, así como un constructor de nuestra identidad. Su larga trayectoria y sus vastas creaciones llevaron a la Universidad de Buenos Aires (UBA) a reconocerlo con el Doctorado Honoris Causa, el máximo reconocimiento honorífico de la casa de altos estudios.

El mensaje del "Indio" Solari tras la distinción

Solari recibió la condecoración y, a través de un video remitido a la UBA, envió un sincero mensaje a pesar de que las apariciones públicas no son lo suyo. “Habla Indio, quería por este medio agradecerles tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron este galardón que a mí me pone muy feliz”, manifestó el mítico artista en el corto.

“Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a aquellos que les parece bien que yo merezca esta mención. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, concluyó el Indio.

Una pieza clave en la cultura argentina

La distinción no es azarosa. Con más de cinco décadas de trayectoria, la obra de Carlos Alberto Solari fue catalogada por el Consejo Superior como una pieza central no solo del rock, sino del patrimonio simbólico de toda la región. Según los fundamentos de la resolución, su figura trascendió los escenarios para convertirse en una personalidad destacada del arte y la cultura popular argentina y latinoamericana.

La UBA puso especial énfasis en su rol multifacético: cantante, compositor y esa "voz emblemática" que comandó a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Pero también hubo un lugar para destacar su presente con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que continuó marcando hitos en la música popular y redefiniendo la experiencia de los shows en vivo.

Un idioma propio bajo la lupa académica

La densidad de su obra, donde las letras están cargadas de simbología y poesía, fue materia de estudio desde múltiples perspectivas académicas (filosóficas, sociológicas, literarias y culturales). La casa de altos estudios remarcó que Solari logró construir un "lenguaje propio", una suerte de dialecto que se convirtió en una herramienta crítica para analizar la realidad social, las desigualdades y los mecanismos del poder.

Finalmente, el Doctorado Honoris Causa llega para sellar ese vínculo inquebrantable que el Indio mantiene con su gente. La resolución concluye que su aporte al pensamiento crítico y la "incidencia en la producción de sentidos colectivos" son motivos más que suficientes para este galardón.

Temas Carlos "Indio" Solari
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Humor, familia y salas llenas: el verano imparable del Oficial Gordillo en Carlos Paz

Humor, familia y salas llenas: el verano imparable del Oficial Gordillo en Carlos Paz

Un documento oculto revelaría la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel

Un documento oculto revelaría la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel

El verano imparable del Oficial Gordillo se vive en Carlos Paz

El verano imparable del Oficial Gordillo se vive en Carlos Paz

Lo más popular
Morir por nada
1

Morir por nada

Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá
2

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
3

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”
4

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas
5

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle
6

El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle

Más Noticias
Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

El “buen día, guapa” se salió de control: hasta Matt Damon y Ben Affleck imitaron a Luciano Castro

El “buen día, guapa” se salió de control: hasta Matt Damon y Ben Affleck imitaron a Luciano Castro

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Comentarios