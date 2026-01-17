El "Indio" Solari recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA y envió un emotivo mensaje al público

Carlos “Indio” Solari supo movilizar a los argentinos de la manera que pocos pudieron hacerlo. Locura, entusiasmo, fanatismo o una fidelidad desmedida; los calificativos a veces no alcanzan para definir aquello que las misas ricoteras del músico argentino encienden en el público. Referente indiscutido del rock nacional y fundador de la emblemática banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el “Indio” fue objeto de análisis por su capacidad de mover a las masas. Así fue que hace un mes, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires reconoció que Solari era una pieza fundamental en la cultura de nuestro país.
Sus obras fueron objeto de estudio académico, sus letras un idioma propio y su relación profunda con el público lo llevó a ser portada de cientos de portales de noticias. El “Indio” es un ícono de la música argentina, así como un constructor de nuestra identidad. Su larga trayectoria y sus vastas creaciones llevaron a la Universidad de Buenos Aires (UBA) a reconocerlo con el Doctorado Honoris Causa, el máximo reconocimiento honorífico de la casa de altos estudios.
El mensaje del "Indio" Solari tras la distinción
Solari recibió la condecoración y, a través de un video remitido a la UBA, envió un sincero mensaje a pesar de que las apariciones públicas no son lo suyo. “Habla Indio, quería por este medio agradecerles tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron este galardón que a mí me pone muy feliz”, manifestó el mítico artista en el corto.
“Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a aquellos que les parece bien que yo merezca esta mención. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, concluyó el Indio.
Una pieza clave en la cultura argentina
La distinción no es azarosa. Con más de cinco décadas de trayectoria, la obra de Carlos Alberto Solari fue catalogada por el Consejo Superior como una pieza central no solo del rock, sino del patrimonio simbólico de toda la región. Según los fundamentos de la resolución, su figura trascendió los escenarios para convertirse en una personalidad destacada del arte y la cultura popular argentina y latinoamericana.
La UBA puso especial énfasis en su rol multifacético: cantante, compositor y esa "voz emblemática" que comandó a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Pero también hubo un lugar para destacar su presente con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que continuó marcando hitos en la música popular y redefiniendo la experiencia de los shows en vivo.
Un idioma propio bajo la lupa académica
La densidad de su obra, donde las letras están cargadas de simbología y poesía, fue materia de estudio desde múltiples perspectivas académicas (filosóficas, sociológicas, literarias y culturales). La casa de altos estudios remarcó que Solari logró construir un "lenguaje propio", una suerte de dialecto que se convirtió en una herramienta crítica para analizar la realidad social, las desigualdades y los mecanismos del poder.
Finalmente, el Doctorado Honoris Causa llega para sellar ese vínculo inquebrantable que el Indio mantiene con su gente. La resolución concluye que su aporte al pensamiento crítico y la "incidencia en la producción de sentidos colectivos" son motivos más que suficientes para este galardón.