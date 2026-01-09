Cuál olla elegir según el alimento que vas a cocinar y por qué escoger bien importa más de lo que pensás

Si alguna vez te preguntaste por qué una preparación no resultó en el producto que esperabas, a pesar de haber seguido la receta al pie de la letra, puede tratarse en realidad de que no escogiste la olla correcta. Usar un recipiente inadecuado puede cambiar tiempos, texturas y resultados, incluso si todo lo demás está bien. La diferencia principal radica en la superficie y el volumen; escoger el elemento correcto es, en términos técnicos, definir cómo se va a comportar el calor desde el primer minuto de cocción.