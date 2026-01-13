El poderoso batido que ayuda a dormir mejor: qué contiene y cómo prepararlo en casa

Dormir bien por la noche no solo depende de hábitos como reducir el tiempo frente a las pantallas o mantener una rutina fija. La alimentación juega un papel fundamental para preparar al cuerpo y la mente para un descanso reparador. Lo que elegimos consumir horas antes de ir a la cama puede marcar la diferencia entre una noche tranquila o una llena de interrupciones.
Los expertos en nutrición señalan que algunos alimentos poseen propiedades naturales que favorecen la relajación, regulan el ciclo del sueño y ayudan a conciliar el descanso más rápido. Incorporarlos en la dieta diaria puede ser una herramienta clave para quienes luchan contra el insomnio ocasional o el sueño inquieto.
Si bien hay múltiples recomendaciones sobre lo que no debemos comer antes de dormir, identificar aquellas comidas que funcionan como aliados del sueño es igual de importante. ¿Cuál es el batido más efectivo para mejorar las noches y despertar revitalizado?
Alimentos que ayudan a tener un sueño saludable
En conversación con “New York Post”, St-Onge, nutricionista y directora fundadora del Centro de Excelencia para el Sueño y la Investigación Circadiana de la Universidad de Columbia, explicó que “hay alimentos que pueden mejorar el sueño”.
El triptófano, que es un aminoácido presente en el pavo, en cereales integrales y proteínas, es un componente esencial para la producción de serotonina y melatonina, hormonas que sirven para favorecer el sueño.
Otros alimentos buenos para el descanso son las grasas saludables presentes en la palta, semillas de chía, pescado de agua fría, los carbohidratos integrales ricos en fibra, y cuatro nutrientes clave: vitamina B6, ácido fólico, zinc y magnesio.
Según la especialista, estos alimentos se deberían consumir a lo largo del día, no solo por la noche, si se quiere un sueño saludable. Comer mal, en cantidades excesivas o diminutas, alimentos poco saludables como las frituras y los carbohidratos simples, podrían provocar un sueño deficiente, e incluso insomnio.
¿Cómo preparar el poderoso batido que ayuda a dormir mejor por la noche?
Se trata del batido de yogur con chía y agregados. Para prepararlo debes poner en una licuadora ¼ taza de avena tradicional, dos cucharadas de chía y ½ de taza de leche.
Agregar dos tazas de frutos rojos, una taza de trozos de ananá y ½ de taza de yogur griego. Por último, añadí dos cucharadas de jarabe de arce y dos cucharadas de mantequilla de almendras. La mezcla sirve para cuadro tazones. Para consumir agregá granola y rodajas de banana.