El poderoso batido que ayuda a dormir mejor: qué contiene y cómo prepararlo en casa

Dormir bien por la noche no solo depende de hábitos como reducir el tiempo frente a las pantallas o mantener una rutina fija. La alimentación juega un papel fundamental para preparar al cuerpo y la mente para un descanso reparador. Lo que elegimos consumir horas antes de ir a la cama puede marcar la diferencia entre una noche tranquila o una llena de interrupciones.